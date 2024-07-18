إليكم توقيت معرفة رابط نتائج التاسع سوريا 2024 في دمشق

في الآونة الأخيرة كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن قرب الإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا، وقد أثار ذلك الخبر كافة الطلاب وبدا عليهم القلق، ولكن أشارت الوزارة إلى أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث بلغت نحو 66.33% لطلاب الشعبة العلمية، وعلى الطلاب الاطمئنان حتى يتم الإعلان رسميًا عن النتائج، وسوف نعلمكم بذلك فور ظهورها على الفور، وقد انتشرت العديد من الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت أن نتائج الصف التاسع السورية سوف يتم رصدها خلال الساعات القليلة المقبلة من يوم الخميس الجاري، ولكن سرعان ما خرجت وزارة التربية السورية التي أكدت أن عمليات التصحيح تنتهي اليوم، والنتائج خلال أيام، وأكدت أيضاً أنهاسوف تبلغ الطلاب بالميعاد النهائي للنتائج فلا داعي للتواصل مع الصفحات الشائعة.

نتائج التاسع سوريا

أشارت وزارة التربية والتعليم السورية إلى أنه اقترب انتهاء التصحيح، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ظهور النتائج، ويمكن للطلاب استخراجها بكل سهولة عبر موقع إلكتروني سيتم الكشف عنه، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاعتماد النتائج فيه رسميًا، بعد ذلك يصبح بإمكان الطلاب الدخول لاستخراج نتائجهم.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 عبر موقع الوزارة

على الطلاب إتباع بعض الخطوات لاستخراج النتائج بشكل سهل وبسيط، وهي تتمثل في النقاط التالية:

الولوج نحو موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ثم فتح قسم الخيارات.

اختيار أيقونة نتائج الصف التاسع لعام 2024.

إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب المراد الاستعلام عنه.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وعرض النتيجة.

رابط موقع علوم للجميع نتائج التاسع في سوريا 2024

يمكن استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا بطريقة أخرى، وهي كالآتي:

التوجه نحو موقع العلوم للجميع.

تحديد أيقونة نتائج الصف التاسع.

ثم إدخال اسم الطالب ورقمه الاكتتابي بشكل صحيح.

تحديد الشعبة التي انضم إليها الطالب وبجانبه المحافظة.

وأخيرًا الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات في كل المحافظات السورية إمكانية الإستعلام عن نتيجة التاسع في سوريا فور إعلانها.