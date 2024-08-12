خصم 35%.. مكتبة جرير تقدم خصم على هاتف هواوي ميت أكس 3 HUAWEI Mate X3 بتوفير يصل إلى 2700 ريال سعودي

هاتف هواوي اكس 3 هو جهاز استثنائي يمزج بين التصميم الرائع والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعله واحدا من الأجهزة المثيرة للإعجاب في عالم الهواتف الذكية فهو يتميز بمجموعة متنوعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتطلعين إلى الأداء العالي والتصميم الفريد، و سنلقي نظرة عميقة على بعض من هذه الميزات لفهم ما يجعل هاتف هواوي اكس 3 خيارا ممتازا في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف هواوي ميت أكس 3

سنعرف لكم جميع مواصفات هاتف هواوي ميت أكس 3 كالتالي:

المواصفات التفاصيل خامات التصنيع زجاج (الظهر)، معدن الألمونيوم (الفريم)، بلاستيك (الواجهة) الألوان أسود، أخضر، نبفسجي، ذهبي، أبيض الوزن 240 جرام (تقريبًا) الأبعاد عند الطي 156.9 مم (الطول) x 72.4 مم (العرض) x 11.1 مم (السُمك) تركيب الشرائح شريحتين اتصال (نانو) دعم الشبكات 4G، 3G مقاومة الماء IPX8 (يصل عمق مقاومة الغمر إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) الشاشة الداخلية 7.85 بوصة، Foldable OLED، دقة 2224×2496 بيكسل، كثافة بيكسلات 426 PPI، معدل تحديث 120 هرتز الشاشة الخارجية 6.4 بوصة، OLED، دقة 1080×2504 بيكسل، كثافة بيكسلات 401 PPI، معدل تحديث 120 هرتز، طبقة حماية Kunlun Glass نظام التشغيل Android 12، EMUI 13 (بدون خدمات Google Play) المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus (الجيل الأول)، تردد يصل إلى 3.19 جيجاهرتز الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1024 جيجابايت الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل (للزوم 5X) + 13 ميجابكسل (للتصوير بزاوية واسعة) تصوير الفيديو 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل، تصوير فيديو بجودة 4K@30fps, 1080p@30fps ميزات إضافية بصمة الأصبع، التعرف على الوجه، صوت ستيريو، شحن سريع بقدرة 66 واط، شحن لاسلكي بقدرة 50 واط البطارية بسعة 4800 ملي أمبير، تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي محتويات العلبة هاتف Huawei Mate X3، الشاحن وكابل الشحن، دبوس الشريحة

سعر هاتف هواوي ميت أكس 3

للاطلاع على سعر هاتف هواوي ميت أكس 3 والخصومات المقدمة فمن خلال الآتي:

سعر الهاتف بعد الخصم كالتالي: 4.346.96 ريال سعودي.

السعر قبل الخصم كالآتي: 6.694.78 ريال سعودي.

الخصم المقدم نسبته كالتالي: 35%.

السعر للتقسيط على 36 شهر كالآتي: 201.17 ريال سعودي.

التوفير يصل إلى: 2.700 ريال سعودي.

الضمان من المصنع لمدة: 24 شهر.

مميزات هاتف هواوي ميت أكس 3

يأتي هاتف هواوي ميت أكس 3 بمميزات فائقة فإليكم التالي: