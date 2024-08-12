خصم 35%.. مكتبة جرير تقدم خصم على هاتف هواوي ميت أكس 3 HUAWEI Mate X3 بتوفير يصل إلى 2700 ريال سعودي

Rewan Ahmed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خصم 35%.. مكتبة جرير تقدم خصم على هاتف هواوي ميت أكس 3 HUAWEI Mate X3 بتوفير يصل إلى 2700 ريال سعودي
هواوي ميت أكس 3

هاتف هواوي اكس 3 هو جهاز استثنائي يمزج بين التصميم الرائع والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعله واحدا من الأجهزة المثيرة للإعجاب في عالم الهواتف الذكية فهو يتميز بمجموعة متنوعة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتطلعين إلى الأداء العالي والتصميم الفريد، و سنلقي نظرة عميقة على بعض من هذه الميزات لفهم ما يجعل هاتف هواوي اكس 3 خيارا ممتازا في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف هواوي ميت أكس 3

سنعرف لكم جميع مواصفات هاتف هواوي ميت أكس 3 كالتالي:

المواصفاتالتفاصيل
خامات التصنيعزجاج (الظهر)، معدن الألمونيوم (الفريم)، بلاستيك (الواجهة)
الألوانأسود، أخضر، نبفسجي، ذهبي، أبيض
الوزن240 جرام (تقريبًا)
الأبعاد عند الطي156.9 مم (الطول) x 72.4 مم (العرض) x 11.1 مم (السُمك)
تركيب الشرائحشريحتين اتصال (نانو)
دعم الشبكات4G، 3G
مقاومة الماءIPX8 (يصل عمق مقاومة الغمر إلى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
الشاشة الداخلية7.85 بوصة، Foldable OLED، دقة 2224×2496 بيكسل، كثافة بيكسلات 426 PPI، معدل تحديث 120 هرتز
الشاشة الخارجية6.4 بوصة، OLED، دقة 1080×2504 بيكسل، كثافة بيكسلات 401 PPI، معدل تحديث 120 هرتز، طبقة حماية Kunlun Glass
نظام التشغيلAndroid 12، EMUI 13 (بدون خدمات Google Play)
المعالجQualcomm Snapdragon 8 Plus (الجيل الأول)، تردد يصل إلى 3.19 جيجاهرتز
الذاكرة الداخلية256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1024 جيجابايت
الذاكرة العشوائية12 جيجابايت
الكاميرا الخلفيةثلاثية العدسات: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل (للزوم 5X) + 13 ميجابكسل (للتصوير بزاوية واسعة)
تصوير الفيديو4K@30/60fps, 1080p@30/60fps
الكاميرا الأمامية8 ميجابكسل، تصوير فيديو بجودة 4K@30fps, 1080p@30fps
ميزات إضافيةبصمة الأصبع، التعرف على الوجه، صوت ستيريو، شحن سريع بقدرة 66 واط، شحن لاسلكي بقدرة 50 واط
البطاريةبسعة 4800 ملي أمبير، تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي
محتويات العلبةهاتف Huawei Mate X3، الشاحن وكابل الشحن، دبوس الشريحة

سعر هاتف هواوي ميت أكس 3

للاطلاع على سعر هاتف هواوي ميت أكس 3 والخصومات المقدمة فمن خلال الآتي:

  • سعر الهاتف بعد الخصم كالتالي: 4.346.96 ريال سعودي.
  • السعر قبل الخصم كالآتي: 6.694.78 ريال سعودي.
  • الخصم المقدم نسبته كالتالي: 35%.
  • السعر للتقسيط على 36 شهر كالآتي: 201.17 ريال سعودي.
  • التوفير يصل إلى: 2.700 ريال سعودي.
  • الضمان من المصنع لمدة: 24 شهر.
هواوي ميت أكس 3
هواوي ميت أكس 3

مميزات هاتف هواوي ميت أكس 3

يأتي هاتف هواوي ميت أكس 3 بمميزات فائقة فإليكم التالي:

  • الجهاز نحيف ويمكن طيه بدون وجود فجوة واضحة عند المفصل، مما يجعله أمرا رائعا.
  • تجعيد الشاشة أقل بكثير من الجيل السابق، والشاشة الداخلية رائعة.
  • مقاومة الماء بمعيار IPX8 إضافة ممتازة للجهاز، وإجمالا يتميز بتصميم وجودة عالية جدا.
  • الشاشة الخارجية لا تقل عن الداخلية في التجربة الرائعة وجودة الألوان الغنية.
  • يوفر عمر بطارية يعتمد عليه طوال اليوم مع شحن سريع بقدرة 66 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات.
معلومات الكاتب
Rewan Ahmed

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