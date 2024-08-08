التحديث الأخير لتردد قناة طيور الجنة على عرب سات ونايل سات.. وكيفية ضبطه

طيور الجنة واحدة من أقدم القنوات المخصصة للأطفال، والتي تم تأسيسها عام 2008، ومنذ ذلك الحين وهي تتربع على عرش قنوات الأطفال، نظرًا لمميزاتها العديدة الخاصة التي لا تقارن بغيرها، فقد امتلكت القناة منذ طرحها على قاعدة جماهيرية واسعة، وإلى الآن يتزايد عدد مشاهديها يوم بعد يوم من جميع أرجاء الوطن العربي من مختلف الجنسيات، وهذا ما يفسر الإنزعاج الشديد الذي أصاب متابعيها من كل مكان جراء انقطاع بثها في الآونة الأخيرة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

لكي تتمكن من تنزيل طيور الجنة مرة أخرى على جهازك، ينبغي عليك في البداية الوصول للبيانات الضرورية التالية:

القمر: النايل سات.

التردد: 11258.

معامل الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

تنفرد طيور الجنة بعدد كبير من المميزات الخاصة التي قد لا تجدها في أية قناة مشابهة أخرى، كالبث الدائم المجاني على مدار 24 ساعة، ومواكبة التقدم التكنولوجي من أجل تقديم محتواها بأفضل جودة ممكنة من حيث الصورة والصوت، هذا بالإضافة إلى مراعاة العادات المجتمعية والقيم الأخلاقية بشكل كبير.

محتوى قناة طيور الجنة

يحرص المسئولين عن قناة طيور الجنة دومًا على عرض محتوى متنوع مختلف يجذب الكبار قبل الصغار، إذ تقدم باقة مميزة من الأناشيد الترفيهية التعليمية التي تهدف إلى غرس المبادئ القويمة والعادات الإيجابية والسلوكيات الطيبة في نفوس الأطفال، وذلك من خلال أنشودة تحمل قصتها مبدأ معين أو عادة محددة يراد توصيلها للطفل بشكل سلس وجذاب وممتع، على سبيل المثال أنشودة شاور شاور التي تحفز على عادة الاستحمام، مما يعزز قيمة النظافة.