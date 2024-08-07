“جارى الرفع” www.moe.gov.jo رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2024 لموقع وزارة التعليم الاردنية

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2024، بعد أن أُعلن من قبل وزارة التعليم الأردنية عن أن نتائج التوجيهي قد تظهر خلال الساعات المقبلة وصاروا جميعًا يرغبون في معرفة آلية التعرف على النتائج، ورابط الموقع الذي سيتم رفع النتائج عليه بعد أن يتم التصديق من قبل الوزير عليها، وبسبب الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المرحلة التعليمية في المملكة الهاشمية فدائمًا تعلن التفاصيل الخاصة بها في بيان رسمي للطلاب والطالبات.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2024

بالتزامن مع موعد إعلان نتيجة مرحلة التوجيهي قام مئات الطلاب بالبحث عن الرابط الذي سيتمكنون من الوصول للنتيجة عن طريقه، خاصًة بعد أن أكد وزير التعليم على عدم وجود أي طريقة للتعرف على النتيجة الخاصة بهذا العام سوى عن طريق نتائج توجيهي، وعلق أيضًا الدكتور عزمي وزير التعليم على الأخبار التي تم نشرها بشأن النتائج والتي كانت تنص على أن النتيجة قد تم تحديد موعد ظهورها بالفعل مؤكدًا على عدم مصداقية الأخبار، وتابع قوله بأنه من المحتمل أن تظهر النتيجة في منتصف شهر أغسطس الجارى.

نتائج توجيهى الاردن 2024

هناك فرصة ذهبية لطلاب هذا العام، حيث أن الجامعات قامت بفتح تخصصات جديدة ومختلفة بجانب التخصصات الفعلية، وهذا يعني أن عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالمرحلة التعليمية الجديدة سيكون أكبر من السنوات الماضية، ومعدلات القبول فالتخصصات تلك ستتناسب مع تحصيلات الطلاب في مرحلة التوجيهي، وأكدت الوزارة على ما يلي: