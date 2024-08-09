“حرامي سرق لولو” تردد قناة وناسة على النايل سات بجودة صوت وصورة HD

تردد قناة وناسة على النايل سات، قناة وناسة هي واحدة من أبرز قنوات الأطفال المشهورة في الوطن العربي، حيث تركز على تلبية ميول الأطفال واهتماماتهم، وخاصة حبهم للأغاني الممتعة المفعمة بالحماس، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي يعشقها الأطفال، وتحظى القناة بشعبية كبيرة، لكونها تحرص على تقديم محتوى متنوع وجذاب على مدار الساعة، مما يجعلها وجهة مفضلة لدى الآباء والأمهات، وقد ازداد البحث مؤخرًا عن تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية وخطوات تنزيلها من جديد.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة يعتمد على نوعية البث سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو عبر الإنترنت. وسنوضح المعلومات الأساسية المتعلقة بتردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11843 ميغاهرتز

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12149 ميغاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

قناة وناسة لاغانى الاطفال 2024

قناة وناسة تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد، نذكر منها ما يلي

يلا نلعب

جراثيم

خمس حواس

دا دا ميدو

الشرطة القوية

البنات البنات

حرامي سرق لولو

مين اللي سرق الجزمة

لولو والحيوانات

لولو بس شوي

لولو صارت شرطية

يا لولو يا لولو في نونو

كيفية استقبال قناة وناسة

لاستقبال قناة وناسة، يجب عليك ضبط جهاز الاستقبال (الريسيفر) على الترددات المذكورة أعلاه، والبحث عن القناة في قائمة القنوات المتاحة، تأكد من أن جهاز الاستقبال لديك مضبوط على القمر الصناعي الصحيح وأن الهوائي موجه بشكل صحيح لضمان استقبال إشارة قوية وواضحة، بالإضافة إلى البث الفضائي، قد تقدم قناة وناسة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يمكنك زيارة الموقع الرسمي للقناة أو متابعة صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات ومعلومات البث المباشر.