emis.moe.gov.jo منصة اوبن ايمس نتائج التوجيهى 2024 الاردن..”ترفع علامات الطلاب الكتورنيا خلال دقائق”

منصة اوبن ايمس نتائج التوجيهى 2024 الاردن أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية عن ظهور نتيجة التوجيهي 2024 في الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد الإنتهاء من عملية تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ورفعها على مواقع وروابط النتيجة التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث قامت الوزارة بالاهتمام بهذه المواقع لرفع النتيجة بشكل صحيح، وهذا حتى تقوم بعملية البحث عن النتيجة بواسطة رقم الجلوس واسم الطالب، مع رفع النتيجة بالنسب التراكمية ودرجات المواد، مع ذكر درجات ونسب النجاح في هذه للمواد.

منصة اوبن ايمس نتائج التوجيهى 2024 الاردن

لم يتم تحديد موعد مُعين أو محدد لموعد ظهور نتيجة التوجيهي، ولكن الأمر المؤكد أن النتيجة ستظهر في بداية شهر أغسطس القادم، وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال مصدر وزارة التعليم أن نتيجة التوجيهي سيتم رفعها على مواقع وروابط الوزارة والتي تخص الوزارة، كما انه سيتم الإعلان عن نسب النجاح في مؤتمر صحفي في كل شعبة مع أسماء الطلاب.

كما تهتم وزارة التعليم بعملية التصحيح لرفعها بعد مراجعتها لأكثر من مرة للتأكد من صحتها، وهذا حتى تكون جيدة ومرضية بشكل كبير للطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية والبحث العلمي عن ظهور نتيجة التوجيهي 2024 علىمنصة اوبن ايمس نتائج التوجيهى 2024 الاردن ، وهذا يكون من خلال المنزل دون الذهاب لأي مكان أخر أو حتى للمدرسة، كذلك تم الإعلان عن الخطوات التي يمكنك اتباعها عند الاستعلام عن النتيجة، ومنها ما يلي: