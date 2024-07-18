إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر 2024.. أخيرًا اعلان رئاسة مجلس الوزراء المنتظر

إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، في إطار حرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع المواطنين عبر وسائل الإعلام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تناول هذا المؤتمر مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وقد أكد مدبولي علي قرب انتهاء خطة تخفيف الأحمال لهذا العام 2024، إليكم تفاصيل الخبر.

الإعلان عن إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال

بحضور كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لتناول بعض القرارات الهامة فيما يخص المجتمع المصري، وقد جاء الحديث عن أبرز تلك القرارات بإعلان رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ الوعد الذي قدمته الحكومة في وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء تحسبًا لدرجات الحرارة المرتفعة والغير المسبوقة المتوقع مواجهتها، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وبناء عليه تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو الجاري وحتى منتصف سبتمبر القادم، وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للمواطنين على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية متمنيًا من جميع المواطنين الترشيد في استهلاك الكهرباء.

وعد من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء أزمة الكهرباء بالكامل

بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، أكد الدكتور مصطفى مدبولي علي قرب انتهاء أزمة الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية بحلول نهاية العام الحالي، كما وعد بأن يتم العمل على قدم وساق خلال فترة ما بعد شهور الصيف الحالية من أجل الانتهاء من مشكلة تخفيف الأحمال نهائيا وحلها بالكامل مع نهاية هذا العام، ولكن بالإضافة إلى ذلك قد أكمل حديثه لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما نتيجة درجات الحرارة العالية مما يؤدي إلى خروج المحول على الخدمة في منطقة معينة، مؤكدا على أنه في حالة حدوث مثل هذه المشكلة خلال الفترة القادمة سوف يتم التعامل معها وحلها على الفور لتعود الخدمة مرة أخرى.