كم تنسيق الكليات بعد معهد فني صناعي 2024 ؟ .. الحد الأدنى والكليات المتاحة

هل سيكون هناك تنسيق للكليات بعد عام 2024 بعد معهد فني صناعي؟ يتمثل التساؤل في معرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المختلفة في مصر، ويعتبر تنسيق الكليات خطوة حاسمة للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم العالي في مختلف التخصصات وبالتالي، يسعى العديد من العائلات والطلاب إلى تحديد الفرص المتاحة لهم بناء على أدائهم الدراسي.

ما هو التنسيق المتوقع للكليات بعد المعهد الفني الصناعي في عام 2024؟

مع الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في مصر، يتزايد الاهتمام بمعرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المختلفة من قبل الصناعية.

سنقوم هنا بشرح ما هو تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي لعام 2024 وما هو الحد الأدنى للالتحاق بها؟

هندسة بترول وتعدين السويس: 98.40%.

هندسة السويس: 97.20%.

هندسة دمنهور: 97.45%.

هندسة كفر الشيخ: 96.70%.

هندسة القاهرة: 96.70%.

هندسة بنها شبرا: 96.60%.

هندسة حلوان: 96.50%.

هندسة طنطا: 96.50%.

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.50%.

هندسة الإسكندرية: 96.42%.

هندسة المطرية: 96.33%.

هندسة المنوفية شبين الكوم: 96.30%.

هندسة الزقازيق: 96.17%.

هندسة بنها: 96.17%.

هندسة عين شمس: 96.11%.

الجامعات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية

توفر الجامعات والمعاهد المتنوعة في مصر العديد من الفرص للطلاب. الدبلومات الفنية الصناعية يمكن للطلاب متابعة دراستهم العليا في تخصصات مختلفة وفقًا لدرجاتهم في الدبلوم.

وفيما يلي بعض الاختيارات المتاحة لهم: