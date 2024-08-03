قبل الإعلان عن نتيجة الثالث الثانوي.. تعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

يقوم طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالبحث عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، وهذا يأتي في الوقت الذي يقترب فيه الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الفترة القريبة. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تحديد موعد ظهور النتائج بعد وأنه جاري مراجعة بيانات الطلبة حاليًا يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة على ثلاث مراحل بعد ظهور النتائج.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة

يتساءل طلبة شعبة العلمي والأدبي عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة في المحافظات المصرية، نقدم لكم الحد الأدنى لتنسيق الكليات الخاصة بالتخصصات العلمية كما يلي:

تنسيق كلية الطب المتوقع يكون 91.34%.

يصل معدل تنسيق كلية طب الأسنان إلى 90.79%.

نسبة التنسيق المتوقع لكلية العلاج الطبيعي تبلغ 90.12%.

من المتوقع أن يكون معدل التنسيق لكلية الصيدلة 89.50% في الدخول الجامعي القادم.

متوقع أن تكون نسبة القبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪.

من المتوقع أن يكون معدل التنسيق لكليات الألسن 84.51%.

من المتوقع أن يكون معدل التنسيق لكلية الإعلام 83.65%.

من المتوقع أن يكون تنسيق كلية الآثار 80.73%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالدرجات

من المؤكد أن تنسيق الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه بعد إعلان نتائج الطلبة، وفيما يلي توقعات تنسيق الثانوية العامة حسب الدرجات:

تبلغ درجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج لشعبة علم البيانات 366.5.

تبلغ معدلات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا لشعبة علمي علوم 365 درجة.

يتوقع أن تكون الهندسة المعمارية للزقازيق بزاوية تبلغ 364.5 درجة.

من المتوقع أن يكون المجموع النهائي لشعبة علمي علوم في كلية حاسبات ومعلومات أسيوط 363 درجة.

التوقعات تشير إلى أن تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية في محافظة القاهرة سيكون 366.5 درجة.

يبلغ تصنيف كلية الإعلام في محافظة القاهرة 355 نقطة.

تصنيف كلية التربية في المنيا يتطلب 313 درجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

أكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح الدرجات، وبالتالي يتم حالياً فحص درجات الطلاب وتسجيلها يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بعد إعتماد النتيجة من قبل الوزير بشكل رسمي.