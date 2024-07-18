“ميدو بيلعب بالكبريت” ثبت تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah على جميع الاقمار لمتابعة أحلى الأغاني

يعتبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 أحد أشهر الترددات التي يرغب الكثير في معرفتها، وتعتبر هذه القناة إحدى الوسائل الهامة جدًا التي تساعد في تربية وتنشئة الأطفال على القيم والأخلاق الحميدة، حيث أنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز جدًا بشكل يناسب الأطفال من مختلف الأعمار، لذا فإن الكثير من أولياء الأمور يريدون تثبيت هذه القناة على أجهزتهم كي يستفيد أطفالهم ويتعلمون الكثير من الأشياء الجديدة الجيدة والمفيدة، والجدير بالذكر أن هذه القناة تعمل بشكل أساسي على تنمية مهارات جميع الأطفال بالعديد من الطرق، بالإضافة أيضًا إلى العديد من النصائح الإرشادية والتربوية لتعليم الأطفال المبادئ والقيم الهامة، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: SD.

تردد القناة على عرب سات

كذلك يمكن تثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات للاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز والرائع الذي يفيد الأطفال بشكل كبير جدًا، ويتمثل هذا التردد فيما يلي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: HD.

أبرز المميزات قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة مجموعة كبيرة جدًا من المزايا التي توفرها لكافة المشاهدين الأطفال في مختلف أنحاء الوطن، وبفضل هذه المزايا باتت القناة واحدة من أشهر القنوات التي يفضلها عدد كبير من الأمهات والآباء، وسوف نوضح لكم أبرز تلك المزايا فيما يلي: