“ضحك وفرفشة بلا حدود” استمتعوا بأجمل الأوقات مع لولو وميدو على قناة وناسة بيبي الجديد 2024

قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال المتخصصة التي نالت شهرة واسعة من خلال محتواها المتميز الذي توفره للصغار وبالتالي يجتمع حولها أفراد الأسرة لمتابعة كل ما تقدمه على شاشتها وذلك لأنها توفر للصغار المعلومة التي تناسب عقولهم والمحتوى الذي يجذبهم وبالتالي حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات التي تم إطلاق بثها فيها، وفرت القناة برامج متنوعة تساعد الصغار على اكتساب العديد من المهارات العقلية والجسمانية، كما ساعدتهم على تعلم القيم والعادات التي يسير عليها المجتمع العربي.

تردد وناسة على نايل سات 2024

تقدم القناة محتوى بارز ينمي مهارات الطفل ويساعده على تعلم العديد من المهارات التي تفيده في حياته عند الكبر، لذلك يمكن استقبال القناة على نايل سات من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

كيفية استقبال قناة وناسة

يتم اتباع عدة خطوات بسيطة من أجل استقبال القناة على مختلف الأقمار، والتي جاءت على النحو التالي:

من خلال الريموت كنترول يتم التوجه إلى إعدادات الريسيفر.

يليه إضافة البيانات المخصصة للتردد بدقة حتى يتمكن الرسيفر من البحث عنها.

يتم الانتظار حتى تظهر القناة حيث لن تستغرق عملية التحميل وقت كبير.

بعد ذلك يتم اختيار حفظ التغييرات لمتابعة محتوى القناة فيما بعد بجودة عالية على مدار الساعة.

أبرز ما يميز قناة وناسة بيبي

تتنوع المميزات التي تقدمها القناة على شاشتها والتي من خلالها تمكنت من جذب الصغار في جميع مراحلهم العمرية، ومن أبرز هذه المميزات نذكر الآتي: