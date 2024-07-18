ما هي شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

اضافة المواليد على بطاقة التموين والذي ازدادت عمليات بحث جوجل عنه، تزامنا مع القرار الصادر من وزارة التموين بخصوص إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، فما هي خطوات إضافة المواليد وما هي طريقة التقديم إلكترونيا وما هي الشروط اللازمة لقبول الإضافة وهو ما نتعرف عنه من خلال متابعة السطور القادمة.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والتي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية (التموين) من هنا.

اضغط على تسجيل الدخول واختار خدمة التموين.

سوف يظهر أمامك العديد من خدمات التموين اختار منها إضافة مواليد جدد.

إدخال اسم الابن والرقم القومي المدون على شهادة الميلاد.

ثم انقر على أيقونة (تسجيل).

سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل به بطاقة التموين، والتي تفيد بقبول الطلب.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط والضوابط خاصة بـ اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وهي ما تكون على النحو التالي:

يجب أن لا يقل عمر الأبناء الذين يتم إضافتهم عن 4 سنوات.

أن يكون عدد الأفراد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد فقط لا غير.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه مصري.

في حال كانت بطاقة التموين 3 أفراد فقط يتم إضافة فرد آخر، بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

من الأوراق المطلوبة عند اضافة المواليد على بطاقة التموين هو ما يلي: