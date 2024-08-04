سارع بالاشتراك في مسابقة الحلم وادخل السحب على الجائزة الكبيرة مليون دولار أمريكي مع مصطفى الآغا

الاشتراك في مسابقة الحلم هو ما يتمناه العديد من المواطنين حيث تعتبر هذه المسابقة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، وذلك بسبب مصداقيتها المميز فيها هو أنها تقدم منذ أكثر من 16 عاما إذ تساعد الأفراد على تغيير حياتهم، من خلال تحقيق أحلامهم ومنحهم فرصة للفوز بجائزة مالية قد تصل إلى مليون دولار، ويتم الإعلان عن الفائز كل أسبوع ويتم تسليم الجائزة له وللحصول على هذه الجائزة ينبغي التسجيل في مسابقة الحلم سواء عبر الهاتف أو من خلال التطبيق الخاص بالمسابقة.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

توجد عدة طرق معلنة للتسجيل في مسابقة الحلم للفوز بجوائز مالية أو سيارة أو ذهب وغيرها من الجوائز، ومن بين طرق التسجيل:

البريد الإلكتروني للمتقدم.

عبر برنامج الحلم.

عبر الموقع الرسمي لقناة mbc الذي تعرض عليه المسابقة.

بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكي يتم قبول طلب المشاركة في مسابقه الحلم، يجب الالتزام بالشروط، ومن بين هذه الشروط:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

كما لابد أن يكون عربي للجنسية.

يجب تقديم رقم هاتف للتواصل مع المتسابق.

يمكن التقديم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق رقم الهاتف أو من خلال البرنامج.

ليس له أي أقارب في مسابقة الحلم.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم

إذا كنت ترغب في الاشتراك في المسابقة عبر رقم الهاتف، يمكنك اتباع الخطوات التالية: