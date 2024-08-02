“لولو زعلانة” تردد قناة وناسة بيبي كيدز Wanasah على النايل سات والعرب سات لتسلية الأطفال بأجمل أغاني لولو

حققت قناة وناسة Wanasah شهرة كبيرة بين أطفال الوطن العربي منذ بدايتها، ووجدت نجاحا ملحوظا لأنها قناة تسعى لتقديم محتوى هادف وراقي يناسب الفئات العمرية الصغيرة دون أي قلق أو مخاوف، وتعمل إدارة القناة على تحديث تردداتها بشكل مستمر لضمان جودة البث والخدمات المقدمة، وسنتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة كيدز Wanasah في هذا المقال.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوقت الراهن، حيث حققت نسب مشاهدات مرتفعة جدا منذ بداية بثها، وتسعى إدارة القناة دائما إلى تحسين جودة البث لذلك تقوم بتحديث الترددات بانتظام بالإضافة إلى تطوير المحتوى من خلال إضافة العديد من الأغاني الجديدة التي تضم شخصيات جديدة مرتبطة بالأصدقاء والعائلة المحيطة بالشخصية الرئيسية “لولو” كما أن القناة أصبحت تجذب الحملات الإعلانية نظرا للعدد الكبير من المشاهدات التي تحققها باستمرار.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 على النايل سات

قامت قناة وناسة كيدز بإجراء العديد من التحديثات التي تعزز من جودة البث وإشارة الإرسال، ويمكن استقبال قناة وناسة كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط المعلومات التالية على جهاز الاستقبال الخاص بك:

التردد: 11470

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: V عمودي

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 على عربسات

يمكن استقبال قناة وناسة كيدز عبر القمر الصناعي عربسات بأفضل جودة وإشارة عن طريق ضبط البيانات التالية على جهاز الاستقبال:

التردد: 11270

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: V عمودي

معامل التصحيح: 3/4

كيفية ضبط قناة وناسة بيبي كيدز على جهاز الريسيفر

قناة وناسة للأطفال تعنى بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز حيث تتميز بتنوع البرامج التي تعرضها كما تقدم محتوى آمنا يركز على القيم الإيجابية والأخلاق، وتبث القناة محتواها على مدار الساعة بجودة اتش دي HD، ويمكن ضبط ترددها على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: