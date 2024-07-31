انخفاض الذهب.. كم سجل سعر الذهب في العراق عيار 21 “بيع وشراء” اليوم أخر تحديثات

شهد سعر الذهب في العراق انخفاضًا ملحوظًا اليوم، مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والمستهلكين، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذا الانخفاض قد يكون فرصة للمستثمرين لشراء الذهب بأسعار تنافسية، فيما أشار آخرون إلى ضرورة متابعة السوق عن باستمرار لاتخاذ القرارات المناسبة، من الواضح أن سوق الذهب في العراق يشهد تغيرات مستمرة، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية متابعة الوضع دائما.

سعر الذهب في العراق

تشهد أسعار الذهب في العراق تقلبات ملحوظة، حيث تم تسجيل الأسعار التالية لجرامات الذهب اليوم:

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 100,444 77 سعر جرام الذهب عيار 22 92,073 70 سعر جرام الذهب عيار 21 87,888 67 سعر جرام الذهب عيار 18 75,333 57 سعر جرام الذهب عيار 14 58,592 45 سعر أونصة الذهب بيع 3,124,135 2,384 سعر أونصة الذهب شراء 3,125,445 2,385

سعر كيلو الذهب في العراق عيار 24

أعلنت السوق المالية اليوم عن أسعار شراء سبائك الذهب من عيار 24 قيراط، حيث لوحظت تغييرات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، تتضمن البيانات أحدث الأسعار للعملات المختلفة، سواء بالدينار أو الدولار، والتي سجلت التالي:

الإحجام السعر بالدينار السعر بالدولار سبيكة ذهب 1 جرام 110,488 84 سبيكة ذهب 2.5 جرام 263,664 201 سبيكة ذهب 5 جرام 522,306 399 جنية الذهب 8ج عيار 21 843,726 644 جنية الذهب 8ج عيار 22 883,903 675 جنية الذهب 8ج عيار 24 964,258 736 سبيكة ذهب 10 جرام 1,032,559 788 سبيكة ذهب 20 جرام 2,051,057 1,565 سبيكة الذهب أوقية 3,050,947 2,328 سبيكة الذهب نصف أونصة 1,597,995 1,220 سبيكة الذهب أونصة 3,180,370 2,427 سبيكة الذهب 50 جرام 5,092,487 3,887 سبيكة الذهب 100 جرام 10,164,885 7,758 سبيكة الذهب تولة 1,204,357 919 سبيكة الذهب 1 كيلو 101,146,631 77,193 سبيكة الذهب نصف كيلو 50,663,715 38,666

توقعات الذهب في العراق الفترة القادمة

يتوقع البعض انخفاض أسعار الذهب في العراق، ولكن عند توفر بعض العوامل والتي منها التالي:

تغير أسعار الذهب عالميًا: خضعت الأسعار العالمية لتقلبات بسبب تغييرات في الأسواق المالية. الاستقرار الاقتصادي المحلي: انعكست تحركات السوق المحلية وتوفير المزيد من السيولة في انخفاض الأسعار. توقعات مستقبلية: يتوقع بعض المحللين استمرار هذه التوجهات في الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على نسبة الإقبال على شراء الذهب.

أسعار الذهب المستعمل في العراق

سجلت أسعار الذهب في العراق تغيرات ملحوظة في سوق البيع والشراء، وذلك بتاريخ 31 يوليو 2024، يُظهر الجدول التالي أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب:

عيار الذهب بيع مستعمل (دينار) شراء جديد (دينار) عيار 24 – – عيار 22 91,599 109,226 عيار 21 87,356 105,152 عيار 18 74,626 102,351

تشهد أسعار الذهب تذبذبات مستمرة تعكس الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يؤثر على قرارات المستثمرين والمستهلكين في السوق العراقي، هذا ويتطلع الجميع إلى تطورات أسعار الذهب في الأيام المقبلة، لمعرفة كيف ستؤثر على الأسواق المحلية.