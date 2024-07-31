انخفاض الذهب.. كم سجل سعر الذهب في العراق عيار 21 “بيع وشراء” اليوم أخر تحديثات

شهد سعر الذهب في العراق انخفاضًا ملحوظًا اليوم، مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والمستهلكين، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذا الانخفاض قد يكون فرصة للمستثمرين لشراء الذهب بأسعار تنافسية، فيما أشار آخرون إلى ضرورة متابعة السوق عن باستمرار لاتخاذ القرارات المناسبة، من الواضح أن سوق الذهب في العراق يشهد تغيرات مستمرة، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية متابعة الوضع دائما.
سعر الذهب في العراق
تشهد أسعار الذهب في العراق تقلبات ملحوظة، حيث تم تسجيل الأسعار التالية لجرامات الذهب اليوم:
|الوحدة
|السعر بالدينار
|السعر بالدولار
|سعر جرام الذهب عيار 24
|100,444
|77
|سعر جرام الذهب عيار 22
|92,073
|70
|سعر جرام الذهب عيار 21
|87,888
|67
|سعر جرام الذهب عيار 18
|75,333
|57
|سعر جرام الذهب عيار 14
|58,592
|45
|سعر أونصة الذهب بيع
|3,124,135
|2,384
|سعر أونصة الذهب شراء
|3,125,445
|2,385
سعر كيلو الذهب في العراق عيار 24
أعلنت السوق المالية اليوم عن أسعار شراء سبائك الذهب من عيار 24 قيراط، حيث لوحظت تغييرات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، تتضمن البيانات أحدث الأسعار للعملات المختلفة، سواء بالدينار أو الدولار، والتي سجلت التالي:
|الإحجام
|السعر بالدينار
|السعر بالدولار
|سبيكة ذهب 1 جرام
|110,488
|84
|سبيكة ذهب 2.5 جرام
|263,664
|201
|سبيكة ذهب 5 جرام
|522,306
|399
|جنية الذهب 8ج عيار 21
|843,726
|644
|جنية الذهب 8ج عيار 22
|883,903
|675
|جنية الذهب 8ج عيار 24
|964,258
|736
|سبيكة ذهب 10 جرام
|1,032,559
|788
|سبيكة ذهب 20 جرام
|2,051,057
|1,565
|سبيكة الذهب أوقية
|3,050,947
|2,328
|سبيكة الذهب نصف أونصة
|1,597,995
|1,220
|سبيكة الذهب أونصة
|3,180,370
|2,427
|سبيكة الذهب 50 جرام
|5,092,487
|3,887
|سبيكة الذهب 100 جرام
|10,164,885
|7,758
|سبيكة الذهب تولة
|1,204,357
|919
|سبيكة الذهب 1 كيلو
|101,146,631
|77,193
|سبيكة الذهب نصف كيلو
|50,663,715
|38,666
توقعات الذهب في العراق الفترة القادمة
يتوقع البعض انخفاض أسعار الذهب في العراق، ولكن عند توفر بعض العوامل والتي منها التالي:
- تغير أسعار الذهب عالميًا: خضعت الأسعار العالمية لتقلبات بسبب تغييرات في الأسواق المالية.
- الاستقرار الاقتصادي المحلي: انعكست تحركات السوق المحلية وتوفير المزيد من السيولة في انخفاض الأسعار.
- توقعات مستقبلية: يتوقع بعض المحللين استمرار هذه التوجهات في الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على نسبة الإقبال على شراء الذهب.
أسعار الذهب المستعمل في العراق
سجلت أسعار الذهب في العراق تغيرات ملحوظة في سوق البيع والشراء، وذلك بتاريخ 31 يوليو 2024، يُظهر الجدول التالي أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب:
|عيار الذهب
|بيع مستعمل (دينار)
|شراء جديد (دينار)
|عيار 24
|–
|–
|عيار 22
|91,599
|109,226
|عيار 21
|87,356
|105,152
|عيار 18
|74,626
|102,351
تشهد أسعار الذهب تذبذبات مستمرة تعكس الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يؤثر على قرارات المستثمرين والمستهلكين في السوق العراقي، هذا ويتطلع الجميع إلى تطورات أسعار الذهب في الأيام المقبلة، لمعرفة كيف ستؤثر على الأسواق المحلية.