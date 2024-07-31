انخفاض الذهب.. كم سجل سعر الذهب في العراق عيار 21 “بيع وشراء” اليوم أخر تحديثات

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
انخفاض الذهب.. كم سجل سعر الذهب في العراق عيار 21 “بيع وشراء” اليوم أخر تحديثات
سعر الذهب في العراق

شهد سعر الذهب في العراق انخفاضًا ملحوظًا اليوم، مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والمستهلكين، حيث يعتقد بعض الخبراء أن هذا الانخفاض قد يكون فرصة للمستثمرين لشراء الذهب بأسعار تنافسية، فيما أشار آخرون إلى ضرورة متابعة السوق عن باستمرار لاتخاذ القرارات المناسبة، من الواضح أن سوق الذهب في العراق يشهد تغيرات مستمرة، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية متابعة الوضع دائما.

سعر الذهب في العراق

تشهد أسعار الذهب في العراق تقلبات ملحوظة، حيث تم تسجيل الأسعار التالية لجرامات الذهب اليوم:

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 100,444 77
سعر جرام الذهب عيار 22 92,073 70
سعر جرام الذهب عيار 21 87,888 67
سعر جرام الذهب عيار 18 75,333 57
سعر جرام الذهب عيار 14 58,592 45
سعر أونصة الذهب بيع 3,124,135 2,384
سعر أونصة الذهب شراء 3,125,445 2,385

سعر كيلو الذهب في العراق عيار 24

أعلنت السوق المالية اليوم عن أسعار شراء سبائك الذهب من عيار 24 قيراط، حيث لوحظت تغييرات ملحوظة في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، تتضمن البيانات أحدث الأسعار للعملات المختلفة، سواء بالدينار أو الدولار، والتي سجلت التالي:

الإحجام السعر بالدينار السعر بالدولار
سبيكة ذهب 1 جرام 110,488 84
سبيكة ذهب 2.5 جرام 263,664 201
سبيكة ذهب 5 جرام 522,306 399
جنية الذهب 8ج عيار 21 843,726 644
جنية الذهب 8ج عيار 22 883,903 675
جنية الذهب 8ج عيار 24 964,258 736
سبيكة ذهب 10 جرام 1,032,559 788
سبيكة ذهب 20 جرام 2,051,057 1,565
سبيكة الذهب أوقية 3,050,947 2,328
سبيكة الذهب نصف أونصة 1,597,995 1,220
سبيكة الذهب أونصة 3,180,370 2,427
سبيكة الذهب 50 جرام 5,092,487 3,887
سبيكة الذهب 100 جرام 10,164,885 7,758
سبيكة الذهب تولة 1,204,357 919
سبيكة الذهب 1 كيلو 101,146,631 77,193
سبيكة الذهب نصف كيلو 50,663,715 38,666

توقعات الذهب في العراق الفترة القادمة

يتوقع البعض انخفاض أسعار الذهب في العراق، ولكن عند توفر بعض العوامل والتي منها التالي:

  1. تغير أسعار الذهب عالميًا: خضعت الأسعار العالمية لتقلبات بسبب تغييرات في الأسواق المالية.
  2. الاستقرار الاقتصادي المحلي: انعكست تحركات السوق المحلية وتوفير المزيد من السيولة في انخفاض الأسعار.
  3. توقعات مستقبلية: يتوقع بعض المحللين استمرار هذه التوجهات في الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على نسبة الإقبال على شراء الذهب.

أسعار الذهب المستعمل في العراق

سجلت أسعار الذهب في العراق تغيرات ملحوظة في سوق البيع والشراء، وذلك بتاريخ 31 يوليو 2024، يُظهر الجدول التالي أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب:

عيار الذهب بيع مستعمل (دينار) شراء جديد (دينار)
عيار 24
عيار 22 91,599 109,226
عيار 21 87,356 105,152
عيار 18 74,626 102,351

تشهد أسعار الذهب تذبذبات مستمرة تعكس الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يؤثر على قرارات المستثمرين والمستهلكين في السوق العراقي، هذا ويتطلع الجميع إلى تطورات أسعار الذهب في الأيام المقبلة، لمعرفة كيف ستؤثر على الأسواق المحلية.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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