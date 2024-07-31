هل سيتم تفعيل رابط التسجيل في سكنات عدل 3 مرة اخرى؟ الوزارة تجيب معلنة استبعاد الأفراد من تخصيص برنامج عدل 3

رابط التسجيل في عدل 3 2024 ،بعد إغلاق التسجيل في عدل 3 عبر الهاتف والحاسوب من قبل وزارة السكن والعمران الجزائرية، الممثلة في الوكالة الوطنية، قبل أيام قليلة وذلك بعد أن فتحت الباب أمام المواطنين لمدة 14 يومًا كاملة للاكتتاب في تسجيلات سكنات عدل، حيث بلغ عددهم 1.440.340 مكتتب من جميع الولايات الجزائرية، ثم تم إغلاق منصة التسجيل مؤقتًا تمهيدًا لاستئناف التسجيل في AADL3 مجددًا عبر الرابط الرسمي Https aadl 3 inscription 2024 dzaadl3.

رابط التسجيل في عدل 3 2024

تسعى الحكومة الجزائرية إلى توفير مجموعة من وسائل الدعم، سواء كانت مالية أو سكنية ومن أبرز هذه الوسائل برنامج “سكنات عدل” الذي يقدم مساكن مخصصة للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء وحدات سكنية بأسعار مخفضة. يمكن التسجيل في سكنات عدل عبر اتباع الخطوات التالية:

يمكنك زيارة موقع منصة عدل السكنية من خلال هذا الرابط.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، أو اضغط على خيار تسجيل مستخدم جديد.

الدخول إلى خانة برنامج سكنات عدل.

إدخال بيانات السكن السابق وبيانات السكن الحالي التي يرغب المتقدم في الحصول على وحدة سكنية به.

إدخال المعلومات اللازمة في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة.

التحقق من إدخال المستندات ورفع الوثائق بشكل صحيح.

مواصلة تنفيذ باقي الخطوات اللازمة ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

الاستبعاد من التخصيص عدل 3

هناك بعض الشروط التي تؤدي إلى استبعاد الأفراد من تخصيص برنامج عدل 3، بالإضافة إلى تصفية المكتتبين وتقليل عددهم قبل بدء التسجيل في عدل 3 الجديد، ومنها: