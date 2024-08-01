بصنعاء .. الآن كيفية استخراج نتائج امتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2024 برقم الجلوس برابط فعال

استخراج نتائج الثانوية اليمن 2024 عبر الإدارة العامة للامتحانات ، نتائج الثانوية العامة في اليمن ينتظرها جميع الطلاب في مختلف المحافظات، وقد بدأ أولياء الأمور يشعرون بالقلق ويرغبون في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم من خلال معرفة نتائجهم بأسرع وقت ممكن، تعد هذه المرحلة التعليمية الأكثر أهمية في تحديد نوع التعليم الجامعي الذي سيلتحق به الطالب، مما يؤثر على مستقبله، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابطًا إلكترونيًا للاطلاع على النتائج فور نشرها، حيث يعتبر هذا المصدر موثوقاً للكشف عن النتائج، بالإضافة إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

نتائج امتحانات الثانوية العامة في اليمن لعام 2024 برقم الجلوس

سيتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف محافظات اليمن من معرفة نتائج شهادة الثانوية العامة بعد صدورها رسمياً في الأيام القادمة، من خلال إحدى الوسائل التالية:

من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للامتحانات.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

يمكنك الاتصال على الرقم 161، ثم اتباع الإجراءات المطلوبة من المنصة، وأهمها إدخال رقم جلوس الطالب.

يمكن إرسال رسالة نصية عبر شبكة اليمن 4G إلى الرقم 161، تشمل رقم جلوس الطالب.

موقع وزارة التربية والتعليم يتيح نتائج الامتحانات في اليمن

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة التربية في اليمن.

ثم بعدها سجل الدخول للموقع.

قم بملء جميع المعلومات المطلوبة للدخول.

ثم انقر فوق نتائج الامتحانات.

بعد ذلك اختر نتائج الثانوية العامة 2024.

الخطوة التالية هي إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم أدرج رقم الجلوس في مكان مخصص له.

وفي النهاية اضغط فوق عرض النتيجة.

دقة التصحيح في الثانوية العامة

توجد بعض الخطوات التي حرصت الوزارة على تنفيذها لضمان حقوق الطلاب أثناء عملية التصحيح وتقييم الدرجات، وهذه الخطوات تتلخص في النقاط الآتية: