بخطوات رسمية قدمي الآن .. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت لأغسطس

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم المرأة أثناء قيامها برعاية أطفالها في المنزل، هذه المنحة مخصصة للسيدات اللاتي لا يمتلكن أي عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتقدم هذه المنحة راتباً شهرياً يساعدهن في تلبية احتياجاتهن ويعمل على تحسين مستوى حياتهن الأسرية، لمزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل، يرجى متابعة السطور التالية.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة، التي يتم بموجبها تحديد النساء الأكثر حاجة واللواتي يستحققن الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية، من أهم هذه الشروط ما يلي:

أن تكون المرأة جزائرية وتعيش في الجزائر بشكل دائم.

أن تكون المرأة بلا دخل ثابت أو وظيفة خاصة أو حكومية.

لا تمتلك المرأة موارد ذات قيمة كبيرة تتعارض مع حاجتها للدعم.

يمكن للنساء المطلقات والأرامل التقدم للحصول على المنحة، بشرط تقديم الوثائق التي تثبت وضعهن الاجتماعي.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة حائزة على درجة جامعية.

يجب أن يكون عمر المتقدمة ما بين 19 و40 عاماً.

في حالة الزوجة المتزوجة، يتعين عليها تقديم دليل يثبت أن زوجها عاطل عن العمل.

يشترط ألا تتلقى المرأة أي دعم آخر من الحكومة.

منحة المرأة الماكثة بالبيت

لقد أعددنا لكم مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنكم من خلالها التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل، وذلك عن طريق اتباع النقاط التالية: