من المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة؟ .. بخطوات رسمية عبر مظلتي من هُنا 

الجميع في العراق يرغب في التعرف علىاسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة لعام 2024، لمعرفة الأشخاص المستحقين للوجبة التاسعة لذلك، تسعى الحكومة العراقية إلى عرض أسماء المستحقين عبر الموقع الرسمي “مظلتي”، لمساعدة المواطنين في متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالدعم بسهولة ويسر، وخاصة فيما يخص التسجيل والاستفسار دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تقدم الحكومة العراقية العديد من الخدمات لمواطنيها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع المحتاجين وذوي الدخل المحدود، يسعى هذا الجهد إلى ضمان حياة كريمة لكل العراقيين، كما وفرت الحكومة إمكانية الاطلاع على أسماء الأفراد الذين حصلوا على هذه الرعاية من خلال موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التسجيل في الموقع الرسمي الذي تقدمه الحكومة عبر الإنترنت، وهو موقع مظلتي.

يحدد الباحث القسم المتعلق بالخدمات الإلكترونية.

تحديد إختيار الرعاية الإجتماعية.

اختيار أسماء المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم للحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

اختيار الوجبة التاسعة التي يتم استكشافها.

تسجيل المنطقة التي يقيم فيها المواطن والمثبتة في هويته الشخصية.

تدوين المعلومات اللازمة من المواطن والتحقق من أنها مكتوبة بدقة وصحة.

الضغط على أيقونة الاستعلامات لعرض الأسماء.

إختيار زر تحميل كشف الأسماء كاملة.

التحقق من السجلات المتعلقة بالاسم ومعرفة ما إذا كان مقبولاً أم لا.

شروط استحقاق الدعم في الرعاية الاجتماعية

يمكنك الآن التقدم للحصول على الدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك فقط إذا كنت تستوفي الشروط التالية: