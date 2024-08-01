الآن بخطوات رسمية .. رابط التقديم على التعداد السكاني بالشروط الآتية

أعلنت الحكومة العراقية عن تفعيلرابط التقديم على التعداد السكاني لعام 2024، حيث تساعد هذه العملية في فهم وتحليل احتياجات السكان، مما يسهل على الحكومة وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية لتطوير الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين،كما أن عملية التعداد السكاني تتطلب الالتزام بعدد من الشروط والأحكام الضرورية، في مقالنا، سنتناول خطوات التسجيل في التعداد السكاني.

رابط التقديم على التعداد السكاني

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن بدء تسجيل المتقدمين لوظيفة باحث تعداد سكاني، وذلك في إطار تنفيذ إحصاء عدد السكان في جميع المحافظات العراقية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ستبدأ هذه الحملة في 1 أغسطس وتستمر حتى 20 نوفمبر، وسيتاح التقديم عبر بوابة أور وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التخطيط العراقية.

قم بملء معلومات المستخدم وكلمة السر، ثم انقر على زر تسجيل الدخول أو الدخول الجديد وأدخل كافة المعلومات المطلوبة.

الضغط على تبويب التعداد السكاني.

ثم النقر على أيقونة تسجيل في وظيفة باحث.

تتضمن تعبئة استمارة طلب التسجيل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة من قبل الموقع، مثل “الاسم، العمر، والمستوى التعليمي”.

إرفاق كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ما شروط التقديم في التعداد السكاني؟

بعد أن أطلقت الحكومة العراقية رابط التسجيل في استمارة التعداد السكاني لعام 2024، هنالك بعض الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التقديم، وهي كما يلي: