استعلم عن راتبك بالزيادة .. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 العراق برابط رسمي

يعتبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق من الأمور التي تثير اهتمام العديد من المواطنين العراقيين، حيث يسعى الجميع لاستلام رواتبهم في الوقت المناسب وقد أوضحت الوزارة الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لعام 2024، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للاستعلام عن تلك الرواتب وفي الفقرات التالية ستتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 العراق

أفادت وزارة المالية بشأن حقيقة رفع رواتب المتقاعدين، أنه يمكن للمواطنين المتقاعدين الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب على المتقدم زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.

بعد ذلك، يقوم الشخص الذي يتقدم بطلب الدخول عن طريق إدخال كافة المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك، يقوم المتقدم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، يتم الضغط على أيقونة استعلام الرواتب.

يقوم المتقدم أيضًا بالضغط على قسم رواتب المتقاعدين.

يجب على المستعلم إدخال كافة المعلومات المطلوبة للاستفسار حول الزيادة.

في الأخير، يتم النقر على تبويب استعلام.

سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالزيادة.

ما هو مقدار الزيادة برواتب المتقاعدين

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين العراقيين حول مقدار زيادة رواتب المتقاعدين، حيث أوضحت وزارة المالية مقدار تلك الزيادة، فالشخص الذي يحصل على راتب قدره خمسمائة ألف دينار سيحصل بعد الزيادة على ستمائة ألف دينار، بينما من يتلقى رواتب بقيمة ستمائة وخمسين ألف دينار سيحصل على سبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي. وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المتقاعدين في تحسين مستوى حياتهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر يوليو 2024

من المتوقع أن يكون تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق هو الأول من كل شهر ميلادي لذا، سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في اليوم الأول من هذا الشهر، ولن يتم تغيير هذا التاريخ إلا في حال تزامنه مع عطلة رسمية.