ترقبوا موسم جديد .. موعد عرض الجزء الثاني من صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 المتوقع عبر قناة Trt

موعد عرض الجزء الثاني من صلاح الدين الايوبي يرغب عدد هائل من المتابعين في التعرف عليه حيث أصبح هذا المسلسل واحدًا من أشهر الأعمال التركية التي تذاع في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تصدرت حلقات الموسم الأول في الكثير من الدول أعلى نسب المشاهدات، ويلقي هذا العمل التاريخي الضوء على حياة صلاح الدين الأيوبي وحروبه وانتصاراته، وسنوافيكم بأهم التفاصيل عن هذا المسلسل ومواعيد عرض حلقاته وتردد القنوات الناقلة له في الفقرات التالية.

موعد عرض الجزء الثاني من صلاح الدين الايوبي

يتساءل الكثير من المتابعين عن موعد عرض الجزء الثاني من صلاح الدين الايوبي، وسيتم عرض أولى حلقات الموسم الجديد في أواخر شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر القادم، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعرض أولى الحلقات من قبل القناة الرسمية التي تقوم بعرضه في تركيا وقد نجح هذا المسلسل في أن يكون واحدًا من أكثر المسلسلات التركية المؤثرة في العالم العربي والإسلامي.

وذلك بسبب تناوله لمواضيع تاريخية فريدة ومهمة، أبرزها حروب صلاح الدين ضد الصليبيين وتمكنه من القضاء على حملاتهم واسترجاع بيت المقدس بعد مرور أكثر من 90 سنة على احتلاله، ويمكن مشاهدة حلقاته على العديد من المواقع الإلكترونية ومن أهمها موقع ايجي بست، موقع قصة عشق، وماي سيما، كما أن هناك العديد من القنوات التي تعرض حلقاته مترجمة بالكامل باللغة العربية الفصحى.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا موعد عرض الجزء الثاني من صلاح الدين الايوبي نوضح فيما يلي تردد القنوات الناقلة له:

تردد قناة تي آر تي على النايل سات

التردد: 12073، 11042.

معامل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية