“أجدد أغاني الأطفال” تردد قناة طيور بيبي

قناة الأطفال الرائعة والمميزة طيور بيبي، تعد ن أفضل قنوات الأطفال العربية، لما تقدمه من محتوى مسلي ومفيد للأطفال، والتي استطاعت على جذب ملايين المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي، مما جعلها الرائدة في عالم الطفل العربي.

وتردد القناة متوفر على مختلف الأقمار الصناعية، من هذه الأقمار (النايل سات) و(عرب سات)، وسنوضح لكم التردد في المقال التالي.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنك البحث عن قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية، وسنوضح لكم معلومات البحث عن القناة فيما يلي:

القمر الصناعي (نايل سات):

التردد: (11393)

معدل ترميز القناة: (27500)

معامل تصحيح الخطأ: (4/3)

استقطاب القناة: أفقي.

القمر الصناعي (عرب سات):

التردد: (11310)

معدل ترميز القناة: (3000)

معامل تصحيح الخطأ: (3/2)

استقطاب القناة: أفقي.

مميزات قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي المفضلة لدى الأطفال في البيت العربي، مما جعل البحث عنها عبر منصات البحث الإلكترونية الأبرز في العالم العربي، ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها قناة طيور بيبي هي:

تقدم القناة محتوى هادف وتعليمي.

تسعى القناة إلى غرس القيم الإسلامية من خلال أغانيها وبرامجها.

تدعم القناة العملية التربوية والتعليمية، وذلك عبر أغانيها حيث كل أغنية لها محتوى معين تتناوله، وتوصله للطفل بطريقة مسلية.

تسعى القناة لخدمة المجتمع العربي بشكل عام من خلال تعزيز القيم والتقاليد.

تتميز أغاني القناة المقدمة بالرسوم المتحركة، بجودة عالية وتحريك مميز.

جودة البث عالية للقناة وذات صورة واضحة، مما ينتج عنه مشاهدة ممتعة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

كيفية البحث عن قناة طيور بيبي وتثبيتها

إليكم خطوات عن كيفية البحث وتثبيت القناة على جهاز الاستقبال وهي كالتالي: