فرص مذهلة .. خطوات تجديد منحة البطالة الجزائرية 2024 بالشروط الآتية

أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بخصوص خطوات تجديد منحة البطالة الجزائرية 2024 من خلال بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، وأكدت الوزارة على أهمية إعادة التسجيل للحصول على المنحة للتأكد من استحقاق المستفيدين للمبلغ المقدم، وأن شروط الحصول عليها لا تزال تنطبق عليهم، كما تقدم هذه المنحة دعماً مالياً للعاطلين عن العمل لفترة معينة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ملائمة لهم.

خطوات تجديد منحة البطالة الجزائرية 2024

نشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رابط تجديد منحة البطالة الجزائرية لعام 2024 من خلال إعلان رسمي على صفحات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل المستفيدين الحاليين عبر هذا الرابط لضمان استمرارية تلقيهم الدعم المالي للمنحة، شريطة أن تظل الشروط تنطبق عليهم. وفيما يلي خطوات التسجيل لتجديد المنحة:

زيارة صفحة الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول إلى الصفحة.

الضغط على أيقونة تجديد منحة البطالة.

إدخال بيانات المستفيد من المنحة في استمارة التقديم.

إرفاق أوراق التقديم الرسمية pdf مع الطلب.

النقر على زر التقديم.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر