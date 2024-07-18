كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن نتائج القبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين 1446

كلية الملك فهد الأمنية، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عبر الحساب الرسمي لها علي منصة إكس الإلكترونية عن ظهور نتائج القبول المبدئي في دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 54 لحملة الشهادة الجامعية، للعام الدراسي القادم 1446، وأكدت على إمكانية الاطلاع على النتائج إلكترونيا عبر منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية، واليكم تفاصيل الاستعلام عن النتائج وأهم شروط القبول بالجامعة.

الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر توظيف عبر هذا الرابط.

البحث عن تبويب نتيجة القبول بكلية الملك فهد ثم النقر عليه.

كتابة كلمة المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول على المنصة.

خلال لحظات يتم ظهور نتيجة القبول على الشاشة إذا كان قد تم قبول أو رفض الطلب.

في حالة القبول يتم تحديد موعد من أجل إجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية ومن بعدها اختبارات القدرات البدنية.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

وفقا لقواعد كلية الملك فهد، تم تحديد شروط القبول بالجامعة والتي يجب أن يتم استيفاؤها لتكون على النحو التالي: