أستعلم عن رابط نتائج التاسع سوريا من خلال نتيجة نت natega4dk.net

صرحت وزارة التربية السورية عن قرب إعلان نتائج الصف التاسع لعام 2024 والتي ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية لعام 2024.

وتعمل الوزارة حاليا على مراقبة عمليات التصحيح والمراجعة النهائية في مراكز التصحيح، وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج التاسع سوريا

وأكدت وزارة التربية السورية أن نسبة النجاح أفضل هذا العام عن السنوات الماضية، خاصة بعد عدم وجود أي شكوى من طلاب وطالبات الصف التاسع.

وسوف يتم التعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة، وموعد ظهورها باسم الطالب في المقال التالي.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع سوريا 2024

يرغب طلاب البكالوريا في تحقيق أعلى الدرجات لإكمال المرحلة الدراسية، حيث بذلوا أقصى جهدهم وبالتعاون مع أولياء أمورهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وأعلنت وزارة التربية أنه سوف تعلن النتيجة عقب انتهاء المراجعة النهائية ورصد الدرجات، وسيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية بالاسم الرباعي لتجنب أي أخطا ممكنة.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا عبر موقع وزارة التربية كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ “وزارة التربية ” في سوريا.

اضغط على “الخدمات الإلكترونية المتقدمة”.

اختر خدمة “النتائج الامتحانية”.

اختر “نتائج الشهادة الثانوية”.

حدد “الدورة الأولى 2024”.

اختر الفرع سواء كان علمي أو أدبي.

اذكر المحافظة التي تتبع لها.

ادخل اسم الأب واللقب.

اضغط أيقونة “البحث”.

ستعرض بيانات الطالب مع درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي للطالب.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع بالاسم

وتسهيلا على الطلاب البحث عن نتائج التاسع 2024 من خلال موقع نتيجة نت، كما أتاحت الوزارة الاستعلام عنها بأستخدام رقم الاكتتاب بالخطوات التالية: