link نتيجة التاسع سوريا 2024 moed.gov.sy

بعد الامتحانات النهائية للصف التاسع عام 2024، ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الصف التاسع 2024.

وحاليا تعمل الوزارة على مراقبة عمليات التصحيح والمراجعة النهائية في كافة مراكز التصحيح، كما أنها أعلنت أنه من النتائج الأولية للتصحيح، فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

ويذكر أنه لم تكن هناك أي شكوى من الطلاب بخصوص الامتحانات هذا العام، وعدم وجود أي صعوبات تذكر، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ستتم الإعلان عن النتيجة النهائية رسميا.

رابط نتيجة التاسع سوريا 2024

أعلنت وزارة التربية السورية رسميا أنه لم يتم الإعلان بعد نتيجة التاسع لعام 2024، ولا صحة لما تم تداوله على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه لم يتم الانتهاء من عملية التصحيح حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة النهائية بالكامل، مناشدا الطلاب وأولياء أمورهم بالانتظار والصبر حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا بالاسم أو عبر موقع وزارة التربية السورية باتباع الخطوات التالية أو الدخول إلى موقع نتيجة نت:

قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية السورية

اختر “الاستعلام عن النتائج”.

سجل الاسم، المحافظة التي تتبع لها والتي أجريت فيها الاختبار.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بك.

اضغط على زر “الاستعلام عن النتيجة”، والتي ستظهر لك النتيجة بكل تفاصيلها والنسبة المئوية.

الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة