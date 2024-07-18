moed.gov.sy رابط نتائج التاسع سوريا 2024 بالأسم الدور الأول وزارة رابط مباشر

أتاحت وزارة التربية السورية لجميع طلاب الصف التاسع (البكالوريا) إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، تسهيلا على الطلبة وأولياء الأمور بدلا من اضطرارهم إلى الذهاب إلى المدرسة أو الإدارات التعليمية.
ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع (البكالوريا) بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات.
نتائج التاسع سوريا 2024 بالاسم الدور الأول 2024
أوضحت وزارة التربية السورية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عند رفعها رسميا على الموقع، وإليكم شرح للخطوات والتي هي كالتالي:
- أولاً قم بتسجيل الدخول على موقع (وزارة التربية السورية).
- اختر أيقونة (نتائج الامتحانات) الظاهرة أمامك.
- أنقر على خانة (نتائج التاسع 2024).
- سجل اسم الطالب رباعي.
- أدخل رقم الاكتتاب.
- أدخل البيانات المطلوبة ويجب التحقق من أن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.
- اضغط على خانة (عرض النتيجة).
- أخيراً سوف تظهر أمامك الدرجات في مواد التاسع، وتحتوي على درجة المجموع الكلي ويمكن
- طباعتها بصيغة الـ “pdf” إذا أردت ذلك.
نتائج الصف التاسع سوريا 2024 الدور الأول برقم الاكتتاب
يمكن أيضا للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة التعليم السورية.
- قم بالنقر على (نتائج الامتحان) الموجودة في قائمة الخدمات.
- اختر (نتائج امتحان الصف التاسع سوريا 2024).
- قم بتحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والتي قام بالامتحان بها.
- كتابة اسم الطالب رباعي.
- كتابة رقم الاكتتاب في المكان المحدد له.
- يجب التأكد من كتابة الاسم بشكل صحيح، والتأكد من إدخال رقم الاكتتاب الصحيح.
- بمجرد الضغط على عرض النتيجة سوف يتم عرض صفحة توضح نتائج الطالب ومجموع
- الدرجات الكلي الذي حصل الطالب عليه ونسبته المئوية.
- ويمكن متابعة التفاصيل الرسمية الخاصة بالنتيجة من خلال موقع نتيجة نت.