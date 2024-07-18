moed.gov.sy رابط نتائج التاسع سوريا 2024 بالأسم الدور الأول وزارة رابط مباشر

أتاحت وزارة التربية السورية لجميع طلاب الصف التاسع (البكالوريا) إمكانية الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، تسهيلا على الطلبة وأولياء الأمور بدلا من اضطرارهم إلى الذهاب إلى المدرسة أو الإدارات التعليمية.

ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع (البكالوريا) بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات.

نتائج التاسع سوريا 2024 بالاسم الدور الأول 2024

أوضحت وزارة التربية السورية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عند رفعها رسميا على الموقع، وإليكم شرح للخطوات والتي هي كالتالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول على موقع (وزارة التربية السورية).

اختر أيقونة (نتائج الامتحانات) الظاهرة أمامك.

أنقر على خانة (نتائج التاسع 2024).

سجل اسم الطالب رباعي.

أدخل رقم الاكتتاب.

أدخل البيانات المطلوبة ويجب التحقق من أن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

اضغط على خانة (عرض النتيجة).

أخيراً سوف تظهر أمامك الدرجات في مواد التاسع، وتحتوي على درجة المجموع الكلي ويمكن

طباعتها بصيغة الـ “pdf” إذا أردت ذلك.

نتائج الصف التاسع سوريا 2024 الدور الأول برقم الاكتتاب

يمكن أيضا للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق اتباع الخطوات التالية: