تابع hd مسلسل قيامة عثمان مترجمه للعربيه من خلال تردد قتاة الفجر الجزائرية تابـــع الحلقات

يتساءل كثيراً من متابعي مسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض الجزء الجديد منه لاستكمال مشاهدة باقي الأحداث الممتعة، حيث قد حقق المسلسل نجاح باهر على مستوى دول الوطن العربي ودول العالم وحاز العمل على نسبة مشاهدة عالية جداً إلى أن أصبح الأفراد ينتظرون عرض الحلقة الجديدة على أسبوع، ويبحثون عن القنوات الناقلة للمسلسل، وفي هذا المقال سوف نعرض المزيد من التفاصيل حوله لذا تابعوا القراءة.

مسلسل قيامة عثمان

يتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان بدءاً من شهر سبتمبر للعام الحالي، حيث أنه من المعروف أن الجزء الجديد من المسلسل يبدأ عرضه في ذلك الشهر حيث يكون قد انتهى أبطال العمل من تصوير كافة الحلقات، والمسلسل من بطولة الممثل التركي الشهير بوراك أوزجي فيت الذي يلعب دور القائد عثمان، وسوف يعرض المسلسل على كل من قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يبحث الناس عن القنوات الناقلة للجزء الجديد من مسلسل المؤسس عثمان، ويعد من أهم القنوات الناقلة له ما يلي: