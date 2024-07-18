ظهرت الآن نتائج الصف التاسع سوريا 2024 لجميع المحافظات

نتائج الصف التاسع سوريا 2024 والتي تم إصدارها عبر تطبيق النتائج الامتحانية وهو تطبيق إلكتروني لطلاب التعليم السوري الذب اطلقته وزارة التربية والتعليم السورية، من أجل استخراج نتائج الامتحانات، ومع قرب الإعلان عن النتائج تزداد عمليات بحث أولياء الأمور والطلاب في محركات بحث جوجل عن معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع وهي ما نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

نتائج الصف التاسع سوريا 2024

انتهت معظم المحافظات السورية عن من عمليات إدخال بينات درجات طلاب الصف التاسع، والتي تمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024 من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم السورية أو من خلال نتيجة نت

عند الدخول إلى موقع الوزارة في الصفحة الرئيسية سوف يظهر أمامك تحميل تطبيق النتائج الامتحانية النسخة 1.7، عبر جوجل بلاي للاندرويد أو عبر آبل ستور للايفون.

انتقل على الفور عبر صفحة التطبيق، وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على نتائج الصف التاسع سوريا 2024 الدور الأول.

يمكن للطالب البحث عن نتيجته من خلال الاسم الرباعي، أو من خلال رقم الاكتتاب الخاص به، أو من خلال اسم المدرسة.

يجب أن يدخل الطالب البيانات بدقة وصحيحة، حتى يحصل على النتيجة المطلوبة والصحيحة دون أخطاء.

النقر على أيقونة (عرض النتيجة) يتم الانتظار قليلا حتى تظهر أمامك النتيجة من خلال درجة كل مادة من مواد المنهج الدراسي، والمجموعة الكلي.

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انتهت وزارة التربية والتعليم من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بشكل كامل، وذلك عن امتحانات الصف التاسع سوريا لجميع المحافظات السورية، كما انتهت اللجان أيضا من عمليات إدخال البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، وتوضيحها أيضا في تطبيق النتائج الامتحانية التابع للوزارة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع أوراق امتحانات الطلاب تم تصحيحها بشفافية وأمانة رفيعة، بحيث ينال كل طالب الدرجة المستحقة على المجهود المقدم دون أي ظلم له أو أخطاء تقع من لجنة التصحيح والمراقبة، وعلى أي طالب يشكك في درجاته في امتحان الصف التاسع عليه بتقديم تظلم عبر وزارة التربية والتعليم أو عبر المدرسة التابع لها.