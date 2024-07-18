تعرف على موعد نتائج البكالوريا الجزائر 2024 وزارة التربية الوطنية

نتائج البكالوريا الجزائر حيث يترقب الطلاب موعد النتيجة التي ينتظرونها بشغف شديد، خاصة بعد الانتهاء من أداء جميع الامتحانات المقررة عليهم في هذه المرحلة الدراسية الهامة، وقد أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد نتائج البكالوريا في خلال الساعات القليلة المقبلة، لكي يستعلم كل طالب عن نتيجته المتوقعه في الامتحانات.

نتائج البكالوريا الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن نتائج البكالوريا الجزائر 2024، ولكن قد يتم الإعلان عنها في الفترة المحددة ما بين 15 يوليو حتى 20 يوليو، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع الديوان الوطني الرسمي الجزائري من هنا.

قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

ومنها اختار نتائج البكالوريا الدور الأول 2024.

يتم تسجيل رقم الطالب في الخانة المخصصة له.

ثم قم بالضغط على أيقونة (التالي).

قم بإعادة كتابة كود التحقق المرئي أمامك بطريقة صحيحة من أجل التحقق البشري وأنت لست روبرت.

في النهاية قم بالضغط على زر (عرض النتيجة).

في حال تم تصديق البيانات عبر الموقع الرسمي سوف يتم على الفور إظهار نتيجة الطالب.

أما في حال تأخر إدخال البيانات عبر الموقع، سوف يظهر أمامك (النتيجة لم تظهر بعد).

طرق الاستعلام عن نتائج الباك الجزائر 2024