سجل دلوقتي في مبادرة حياة كريمة وكن يدا تبني للمجتمع 2024

قامت مؤسسة حياة كريمة في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن إطلاق مبادرة أيد واحدة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وأيضا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر، وذلك بغرض تقديم سبل الدعم الكامل والتنموي للكثير من الفئات المحتاجة في جميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة

يتساءل بعض المواطنين المصريين في الوقت الحالي عن مبادرة أيد واحدة، حيث يرغبون في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها وإلى ماذا تهدف هذه المبادرة، وجاء الرد عليهم على النحو التالي:

الغرض الأساسي من مبادرة أيد واحدة هو تحسين مستوى المعيشة للأفراد وأيضا المساهمة في توفير الخدمات الهامة والضرورية بالنسبة لهم لأكثر الفئات التي تستحق هذه الدعم المقدم من خلالها، وهذا بالطبع يحقق العدالة الاجتماعية.

تتضمن مبادرة حياة كريمة أيد واحدة على العديد من القوافل التنموية التي تسعى دائما إلى تحسين ظروف الحياة المعيشية بواسطة توفير الدعم الغذائي والنقدي.

كما تقدم مجموعة من الخدمة الصحية المختلفة والمتنوعة والبرامج التوعوية التي تساهم في مساعدة الكثير من المواطنين ليتمكنوا من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

مؤسسة حياة كريمة

هناك بعض المعلومات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة التي ينبغي معرفتها من قبل الكثير من المواطنين، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية: