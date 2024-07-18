كشوفات.. أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة وما هي المستندات المطلوبة للتقديم

لبعض الأشخاص الراغبون في الإستعلام رسميا عن أسماء المقبولين في نقل النفوس بدولة العراق والتي أتاحتها بشكل رسمي وزارة الداخلية من خلال الموقع الرسمي التابع إليها والتي أكدت لنا أنها بديلا من الذهاب والعودة في بعض المصالح والمؤسسات الحكومية وبديلا عن الازدحامات التكدسات التي يمكن أن تحدث فيمكن أيضا أن نقوم بالإستعلام بشكل رسمي عن نقل النفوس للوجبات الجديدة بكل سهولة خلال هذا المقال

الوثائق المطلوبة من أجل نقل النفوس في العراق 2024

هناك بعض الوثائق المطلوبة والتي أكدت عليها الدولة حتى يتم توفير نقل النفوس في دوله العراق وهذه الأوراق تكون وفقا لما يلي:

توفير صورة من البطاقة الانتخابية.

توفير صوره من بطاقة الأحوال المدنية.

لا بد من توفير صورة من البطاقة السكانية.

صورة من البطاقة التموينية.

الهوية الوطنية وصورة منها

شروط نقل النفوس في العراق للوجبة الأخيرة 2024

وحتى نتمكن من التقدم رسميا في نقل النفوس بدولة العراق حتى نحصل على الوجبة الأخيرة لعام 2024 يمكننا أيضا أن نقوم باستيفاء الشروط الأساسية والتي تكون وفقا لما يلي:-

أولا لابد أن يتم توفير بعض الأوراق الرسمية والبيانات اللازمة ويجب أن يتم كتابتها بطريقة صحيحة.

يجب عن المتقدم أن يكون لديك جنسية عراقية.

يجب أن يكون مقيما بصفة مستمرة في دولة العراق أن لا ينتقل إلى خارج الدولة لفترة طويلة.

طريقة الإستعلام عن كشوفات نقل النفوس في العراق للوجبة الأخيرة 2024

صرحت الدولة طريقة الاستعلام البسيطة والخطوات الأساسية التي نقوم بها وهي كالآتي :-