“هالصيصان شو حلوين” أحدث تردد قناة كراميش karameesh الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

تردد قناة كراميش الجديد 2024 تلك القناة الإنشادية التي تقدم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد للأطفال، وتقدم العديد من الرسوم الكارتونية والبرامج الاجتماعية والثقافية والتعليمية التي يتمحور أغلبها حول القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية، حيث تمتلك فريق عمل يتألف من أشهر منشدي ومقدمي البرامج كبشرى عواد، ورأفت وسيم عواد، وإسماعيل القاض، حيث أنشئت عام 2009 على أن تعمل على بث المحتوى خلال الـ24 ساعة بجميع بلدان الوطن العربي.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

نقدم لكم الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات، تلك القناة التلفزيونية الأردنية التي تقدم محتوى ترفيهي مخصص للأطفال في مختلف البلدان العربية، حيث نجحت في جذب اهتمام الجمهور وحصدت ملايين المشاهدات نسبةً لمحتواها الحصري الي يهتم بنسبة كبيرة على تعاليم الأطفال مبادئ الدين الإسلامي:-

احدث تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات: تردد القناة: 11430. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. الجودة: HD.

تردد قناة كراميش الجديد على العرب سات: تردد القناة: 11390. معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الجودة: HD.



أشهر أغاني قناة كراميش

بالاطلاع على تردد قناة كراميش الجديد 2024 تبين أن السبب الرئيسي وراء نجاحها يكمن في تقديمها مجموعة واسعة من الأغاني الجذابة والمليئة بالقيم الأخلاقية السامية التي تعود بالنفع على الأطفال، وحظيت هذه الأغاني بإعجاب المشاهدين من مختلف الدول العربية، وفيما يلي أبرز تلك الأغاني: