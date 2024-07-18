كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية لتلقي الوجبة السابعة

هناك عدد كبير جدا من المشمولين للحصول على الوجبة السابعة للرعاية الإجتماعية ينتظرون بفارغ الصبر صدور بعض الكشوفات والتي من المقرر أن يتم الحصول عليها بشكل رسمي وفقا للدعم المالي التي تقوم الحكومة العراقية بتوفيره وتقديمه عبر برنامج يتم الإشراف عليه بشكل رسمي، مما يسهم أيضا على تقليل الأعباء التي يعاني منها معظم الفئات ولكن بعد أن يقوموا باستيفاء الشروط الأساسية للشؤون الإجتماعية التي تقدم مباشرة عبر منصة مظلتي والتي سوف نتحدث عن تفسيرها وفقا لهذا المقال

كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024

لبعض الأشخاص الراغبين في الإستعلام رسميا عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والحصول على الوجبة السابعة من خلال التقارير التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لا بد أن يقوموا باستيفاء خطوات الإستعلام التالية :-

يجب أولا أن نقوم بالدخول عبر منصة مظلتي .

. ثم نضغط الآن على صفحة الوجبات الوجبة التابعة للرعاية الاجتماعية.

نقوم بتحديد اسم الوجبة وهي الوجبة السابعة.

ثم نضغط الآن على كتابة جميع البيانات في أماكنها الصحيحة ثم نقوم بالضغط على الاستخراج.

ثم نقوم بالضغط على البحث.

نبدأ بعرض التفاصيل التي تتعلق رسميا على كشوفات المقبولين.

قيمة دعم القبول في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق

هناك أمور يمكن أن نقوم بالإستعلام عنها رسميا مثل قيمة الدعم برنامج الرعاية الاجتماعية وقبول بهذا التابع لوزارة العمل مؤكدا أيضا أن المقرر أن يتم وصول الدعم العدد كبيرا جدا من الأسر وقيمته بشكل رسمي 210 آلاف دينار عراقي وذلك إذا كانت الأسرة التي تحتاج لهذا الدعم تتكون بشكل فعلي من فردين أما إذا تحدثنا عن الأسرة التي تكون عدد أفرادها ثلاثة أفراد فسوف يكون الدعم هنا قيمته 315 ألف دينار عراقي.