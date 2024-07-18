كيف اشحن سوا من الراجحي.. كيفية شحن رصيد جوالي مباشر الراجحي

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيف اشحن سوا من الراجحي، حيث يمتلك الكثيرون من عملاء بنك الراجحي بطاقات سوا وذلك يجعل الربط بينهما سهلًا، وتعتبر شركة سوا من أهم الشبكات في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب وجود بنية تحتية متطورة وذلك يضمن أعلى جودة بدون انقطاع.

كيف اشحن سوا من الراجحي

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لشحن قسيمة سوا من بنك الراجحي قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الراجحي “من هنا“. سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. اختر المتجر وبعدها منتجات شركة الاتصالات. اختر مزودي الخدمات ثم شركة الاتصالات السعودية. قم باختيار قسيمة شحن سوا وأدخل رقم الهاتف الذي ترغب في شحنه برصيد سوا. تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها وانقر على شحن.

طريقة شحن سوا من الراجحي الهاتف المصرفي

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وفر مصر الراجحي العديد من الخدمات الدائمة للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، ويمكن للعملاء شحن سوا من خلال الهاتف المصرفي باتباع الخطوات التالية:

اتصل على رقم الهاتف المصرفي للراجحي وهو 920003344. سجل الرقم السري الخاص بك. ستظهر لك مجموعة من الخيارات اختر منها رقم خدمة الشحن من سوا. سجل الدخول برقم الهاتف وسوف يتم تحويل الرصيد إليه، وذلك في المكان المخصص له. أدخل مبلغ الشحن. حدد الطريقة المناسبة للدفع. قم بالنقر على تأكيد. وبذلك تكون قد انتهيت من خطوات الدفع. في النهاية سوف تصلك رسالة والتي تفيد بنجاح عملية التحويل وأنه قد تم شحن سوا بالمبلغ الذي قد تم تحديده.

بعد الاطلاع على كيف اشحن سوا من الراجحي توضح لنا أنه يمكن شحن سواء من مصرف الراجحي كالدخول للموقع الرسمي للبنك، أو عن طريق التواصل مع الهاتف المصرفي لبنك الراجحي واتباع الخطوات المطلوبة لتتم عملية التحويل والشحن بنجاح.