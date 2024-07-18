“هام جداااا”.. رابط التسجيل في إختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446 وشروط التقديم واهم الأهداف

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446، وذلك عبر المركز الوطني للقياس لكل من يريد العمل في القطاعات المختلفة الموجودة بالمؤسسات، ويكون ذلك اعتبارًا من 8 يوليو/تموز 2024، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات وشروط التسجيل في هذا الاختبار، وعلى أساس ذلك يتم اختيار الذي اجتازه .

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446 عبر المركز الوطني للقياس الإلكتروني وباتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط etec.gov.sa الخاص بالمركز الوطني للقياس الإلكتروني.

كتابة بيانات الدخول، ثم الذهاب إلى نافذة الموقع والضغط على اختبار القدرات العقلية.

الدخول على استمارة التسجيل وكتابة البيانات بها.

اختيار الوقت المحدد لاجراء اختبار القدرات المعرفية تبعا للأوقات المسجلة بالجدول.

سداد مبلغ الاختبار بوسيلة دفع مناسبة إلكترونيا.

التأكد من أن إدخال البيانات تم بشكل سليم.

الضغط على تقديم طلب.

أداء الاختبار بالمركز في الوقت المحدد.

شروط التقديم في امتحان القدرة المعرفية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن أهم الشروط اللازمة للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446 عبر المركز الوطني للقياس، وهي كالأتي:

أن تكون جنسية المتقدم للاختبار سعودية.

شهادته الثانوية العامة أو شهادة تعادلها.

خلو صحيفته الجنائية من الشبهات.

عدم اجتياز الاختبار قبل ذلك.

لا يكون سن المتقدم أقل من 17 عام.

تسديد رسوم دخول الاختبار.

يجب أن يأتي الاختبار ومعه بطاقة الدخول به.

أهداف اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446

نوضح لكم من خلال السطور التالية أهداف اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1446: