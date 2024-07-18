سجل في عدل 3.. خطوات التسجيل في سكنات عدل عبر الوكالة الرسمية والأوراق المطلوبة

في ظل سعي الحكومة الجزائرية للوقوف بجانب المواطنين الذين لا يوجد سكن خاص بهم ولا يمتلكون أي وحدة سكنية قامت وزارة السكن والعمران ممثلة في وكالة عدل الجزائريه بالإعلان عن طرح وحدات سكنية في سكنات عدل 3 في جميع الولايات الجزائرية، وذلك من أجل حصول المواطن البسيط على وحدة سكنية وبأسعار جيدة في ظل الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي، كما قامت الوكالة بالإعلان عن أن أسعار الوحدات السكنية سوف يقوم المواطنين بتقسيط القيمة الخاصة بها علي اقساط يتم تحديد قيمتها من قبل المختصين، ونبين في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بسكنات عدل 3.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 قامت وزارة السكن والعمران بالإعلان عن توافر رابط خاص تيسيرا على المواطنين ويتم التسجيل عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:

اولا: يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى وكالة عدل الجزائرية.

ثانيا: إختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة على الشاشة.

ثالثا: النقر على ايقونة بسكنات عدل 3.

رابعا: تكملة إلاستمارة بالبيانات الخاصة بالمتقدم مع التأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر علي ايقونة الموافقه على الشروط والأحكام.

سادسا: النقر على أيقونة ارسال الطلب.

شروط استحقاق دعم سكنات عدد 3

اعلنت وزارة السكن والعمران عن وجود بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل الجزائر.

ثانيا: لابد أن يتراوح الدخل الخاص بالمتقدم بين 24000 إلى 118 الف دينار جزائري.

ثالثا: عدم استفادة المتقدم لأي من وحدات سكنية تم طرحها سابقا في عدل واحد واثنين.

رابعا: لابد أن يتراوح السن الخاص بالمتقدم ما بين 18 سنه وحتى 70 سنه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لكي يتمكن المواطن من التسجيل في سكنات عدل 3 يوجد بعض الأوراق التي اعلنت عنها وزارة السكن والعمران وتلك الأوراق هي: