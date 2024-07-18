تردد قناة وناسة على نايل سات لمتابعة أغاني الأطفال بجودة عالية.. نزلها لعيالك بسرعة

تردد قناة وناسة أصبح من أكثر الترددات بحثا على الإنترنت، ويرجع ذلك إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها قناة وناسة بين قنوات الأطفال المختلفة، حيث تحرص القناة على تقديم فقرات وأغاني وبرامج حصرية لا تعرض إلا على شاشة القناة، كما أنه للعلم فإن أغاني القناة تعد من الأغاني المميزة جدا والتي يرددها الكبير و الصغير على حد سواء.

تردد قناة وناسة

يبحث عن تردد قناة وناسة عدد كبير من عشاق ومحبي عالم الكرتون والأفلام والقصص الخيالية وغيرها ومن أهم الأشياء التي حرص عليها القائمون على قناة وناسة هي إضافة القناة على أكثر من قمر صناعي، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات هو 11470

استقطاب اتجاه القناة يكون عمودي.

أما عن معامل ترميز القناة فهو 27500

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

اسم القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو 11270

معدل الترميز الخاص بالقناة هو27500

استقطاب اتجاه القناة يكون عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

خطوات تنزيل القناة

بعد الاطلاع على تردد قناة وناسة في كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، نوضح لكم طرق تنزيل القناة والتي تتمثل في التالي