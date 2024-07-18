ما هي شروط التقديم على وظائف وزارة المالية العراقية وخطوات التقديم الصحيحة

هناك شروط أساسية خطوات لازمة تابعة لوزارة المالية العراقية بسبب انتشار مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة البطالة التي دامت لفترة من الزمن في دولة العراق ولكن هنا دولة العراق قامت بالتوصل لحل أمثل وأكيد وهي توفير بعض الوظائف التي تخفف العبء على بعض الأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة أو بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأسعار التي ارتفعت في العالم أجمع ولأن الحكومة دائما توفر فرص مناسبة لجميع الشباب فوفرت إليهم بعض الوظائف وتعيينات في وزارة المالية العراقية ولكن بعد أن يقوموا باستيفاء الخطوات والشروط الأساسية لعملية القبول.

شروط تعيينات وزارة المالية العراقية

وزارة المالية بدولة العراق أطلقت حاجتها بشكل رسمي لعدد من الموظفين مما أشارت بعض الشروط الأساسية التي لا بد أن نقوم بتحقيقها والشروط تكون وفقا لما يلي:-

لابد أن يكون الشخص لديه الجنسية العراقية.

أن يكون متواجدا -فعلا- ودائما على أرض دولة العراق.

أن يكون الشخص حاصلا بشكل مناسب على وظيفة مطلوبة

أن تكون خبراته الأساسية طبقا للوظيفة التي يرغب في العمل بداخلها والتي تقوم الوزارة بتحديدها.

أن يكون الشخص لديه أوراقا تثبت حسن سير وسلوكه.

أن يرفق جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أنه لا يواجه مشكلة مخلة بالشرف أو جريمة جنائية و هل يكون بصحة جيدة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة المالية العراقية؟

وزارة المالية قامت بتوفير بعض الوظائف العراقية التي تكون وفقا لما يلي: