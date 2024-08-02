ريلمى تعود بقوة.. مواصفات هاتف Realme C 61 الجديد بمميزات كثيرة

يعد هاتف Realme C 61 من أحدث إصدارات شركة Realme حيث يجمع بين الأداء العالي والمواصفات المميزة بسعر مناسب إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم تجربة مستخدم ممتازة دون كسر الميزانية فإن Realm C61 قد يكون الخيار المثالي لك دعونا نستعرض المواصفات الرئيسية لهذا الهاتف الجديد
مواصفات هاتف Realme C61
- يصل حجم الشاشة الي 6.5 بوصة
- تصل دقة الشاشة إلى 1600 × 720 بكسل (HD+)
- نوع الشاشه IPS LCD
- معدل التحديث 90 هرتز
- المعالج MediaTek Helio G85
- السرعة ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55)
- معالج الرسوميات Mali-G52 MC2
- الذاكرة 4 جيجابايت
- التخزين الداخلي للهاتف 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD
- أما فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية الأساسية للهاتف تصل دقتها إلى 48 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/1.8)
- الكاميرا الثانوية للهاتف تصل دقتها إلى 2 ميجابكسل (مستشعر عمق)
- الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.0)
- كما أن سعة البطارية تصل الي 5000 مللي أمبير
- نظام التشغيل الموجود بالهاتف Android 11 مع واجهة Realme UI 2.0
- من أهم مميزات الهاتف أنه يقوم بدعم شبكات الجيل الرابع 4G
- يحتوى الهاتف على مستشعر بصمة خلفي
عيوب هاتف Realme C61
- قد يكون أداء المعالج أقل من المتوقع عند استخدام التطبيقات الثقيلة أو الألعاب الكبيرة.
- قد تكون جودة الشاشة أقل وضوحا ودقة مقارنة بالهواتف الأكثر تكلفة.
- قد تكون جودة الكاميرا متوسطة خاصة في الإضاءة المنخفضة.
- قد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة مثل الشحن اللاسلكي أو مقاومة الماء.
- قد لا يحصل على تحديثات البرامج بسرعة مثل الهواتف الرائدة.