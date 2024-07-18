عبر المقال ومن خلال موقعنا “البديل” هتريح بالك ثبتها الآن تردد قناة وناسة كراميش على جميع الأقمار نايل سات وعرب سات أغاني وأناشيد لأطفالك 2024، تعد قنوات وناسة وكراميش من أفضل وأشهر قنوات أغاني الأطفال والتي تقوم بعرض محتوى مميز جدا لجذب الأطفال، وتتسم القنوات بطابع التعليم والتسلية معا وزرع بعض القيم الجميلة لدى الأطفال، فتابع معنا لتحصل على تردد القناة.

ثبتها الآن تردد قناة وناسة كراميش على جميع الأقمار نايل سات وعرب سات 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص ريح بالك وثبتها الآن، تردد قناة وناسة كراميش على جميع الأقمار نايل سات وعرب سات أغاني وأناشيد لأطفالك 2024، حيث يمكنكم الآن الحصول على أفضل قنوات الأغاني الخاصة بالأطفال، فلكي تتمكن من تحميل ومشاهدة قنوات وناسة وكراميش قم بتثبيت الترددات التالية:

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تنزيل ترددات قناة وناسة كراميش على النايل سات والعرب سات

بعد أن سقنا لكم من خلال ما سبق إزاي تريح بالك وتسلي أطفالك ثبتها الآن، تردد قناة وناسة كراميش على جميع الأقمار نايل سات وعرب سات أغاني وأناشيد لأطفالك 2024، نتعرف الآن على الخطوة الثانية بعد معرفة التردد وهي تنزيل وتثبيت التردد الخاص بقناة وناسة وكراميش على جهاز الإستقبال من خلال ما يلي من خطوات: