اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات “دا دا ميدو – لولو يا حرام”

قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حققت نجاحًا كبيرًا واكتسبت شهرة واسعة بين جمهور المشاهدين الصغار، هذا الإقبال المتزايد على قناة وناسة من قبل الأطفال في مختلف الدول العربية أدى إلى زيادة البحث والاستفسار عن كيفية استقبال هذه القناة عبر الأقمار الصناعية والضبط الصحيح لأجهزة الاستقبال المنزلية على ترددات البث المجاني للقناة وهذا الاهتمام الكبير والتساؤلات المتكررة حول قناة وناسة تعد إشارة واضحة على مدى نجاح هذه القناة المتخصصة في محتوى الأطفال وانتشارها الواسع في أنحاء الوطن العربي

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

قناة وناسة هي قناة متخصصة في المحتوى الموجه للأطفال والبراعم على القمر الصناعي نايل سات ويمكن استقبال هذه القناة باستخدام الإعدادات التالية:

التردد: 11470 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (رأسي)

معدل الترميز: 27500 ميجا بت في الثانية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD (الوضوح القياسي)

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال وتتمتع بالعديد من المميزات التي جعلتها في المرتبة الأولى بين قنوات الأطفال:

قناة وناسة تقدم محتوى مجاني للأطفال من عمر بضعة أشهر وحتى ثلاثة عشر عامًا. يتميز المحتوى بكونه هادفًا وممتعًا ومسليًا لجذب انتباه الأطفال وترفيههم. نجحت القناة في الاستحواذ على شهرة واسعة وسط الجمهور بفضل سعيها الدائم لتحديث تردد البث. هذا الحرص على تحديث التردد ساهم في ضمان جودة عالية للبث وزيادة مصداقية القناة. تقدم القناة مجموعة متنوعة من الفقرات والأغاني المسلية والممتعة. تشتمل هذه المحتويات على مؤثرات صوتية وحركية مما يجعل الأطفال يتفاعلون معها بالغناء والرقص. تركز قناة وناسة على تقديم قصص وألوان جذابة تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة. كما تعمل القناة على تقويم السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال هذا المحتوى المميز.

بهذه المميزات الملفتة، أصبحت قناة وناسة الخيار الأول للآباء والأمهات الذين يرغبون في توفير محتوى تلفزيوني هادف وممتع لأطفالهم.