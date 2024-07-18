رسميا انتهاء أزمة القيد.. تعرف على الإجراءات التي قام بها نادي الزمالك مع اللاعب بوطيب

استلم نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد تسوية مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتي تسببت أزمته في إيقاف قيد الفريق الأبيض مطلع الموسم الجديد، حيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان قد حكم للاعب بمبلغ يصل إلى 2 مليون و400 ألف دولار واستطاع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ومدير الكرة عبد الواحد السيد الوصول إلى اتفاق مع اللاعب اللاعب يفيد بحصول اللاعب على مبلغ مليون دولار مجدولة وباقي مستحقات اللاعب مليون و400 ألف دولار على مدار سنة كاملة وهو ما يعتبر إنجاز كبير لمجلس الإدارة وحل الأزمة جديدة كان قد تسبب فيها مجلس الإدارة السابق.

خطة نادي الزمالك في الميركاتو القادم بعد انتهاء الأزمة

يسعى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين يستطيع العودة بهم مرة أخرى للمنافسة على بطولة الدوري المصري واللعب في دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة الفريق فرصة الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم وأيضا مشاركته في بطولة الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي حيث استطاع الفريق تحقيق بطولة البطولة هذا الموسم مما يعد إنجاز كبيرا لمجلس الإدارة في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها النادي.

نادي الزمالك يعمل على التخلص من مشاكل مستحقات اللاعبين

واستطاع مجلس إدارة نادي الزمالك في بناء الثقة مع اللاعبين الذين لديهم مشكلات مع النادي حيث أن نادي الزمالك -في وقت سابق- كان لديه العديد من المشكلات مع اللاعبين الخاصة بمستحقاتهم لدي النادي مما جعل اللاعبين يرفضون التفاوض مع النادي ويلجئون إلى الفيفا للحصول على مستحقاتهم لذلك يسعى مجلس الإدارة لبناء ثقة بينه وبين اللاعبين حيث مضى خالد بوطيب على المخالصة المقدمة له من نادي الزمالك وتنازل عن القضية لدى الفيفا نظرا لثقته في اتفاقاته مع إدارة الزمالك.