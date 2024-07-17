هنا .. منصة اوبن ايمس علامات الطلاب فور صدور النتائج

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بإنشاء منصة “أوبن إيمس” بهدف تسهيل عملية استعلام الطلاب عن النتائج بطريقة سهلة وميسرة وأوضحت الوزارة أن منصة “أوبن إيمس” توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية، وأصبحت من أهم الوسائل لعرض النتائج وأكدت الوزارة أن المنصة تلبي كافة احتياجات الطلاب وأولياء الأمور تجدون هنا جميع المعلومات اللازمة لكيفية استخدام منصة “أوبن إيمس” وخطوات الحصول على النتائج.

تسجيل دخول اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

يبحث العديد من الطلاب عن كيفية تسجيل الدخول إلى منصة أوبن إيمس الخاص بعلامات الطلاب للعام 2024 وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابطاً مخصصاً لتسجيل الدخول إلى هذا النظام استعداداً لنشر نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل منصة “أوبن إيمس” التي تقدمها الوزارة، حيث توفر هذه المنصة خدمات تعليمية متنوعة كما تزود بتقرير مفصل لتقييمات الطلاب، وتحافظ على خصوصية بياناتهم بحيث لا يمكن لأي طالب معرفة درجات زملائه بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنصة مكتبة شاملة من المصادر التعليمية التي تدعم المناهج الدراسية، وتسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف من خلال وسائل متعددة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

مميزات منصة اوبن ايمس للطلاب

يوجد العديد من المميزات عند استخدام منصة اوبن ايمس للطلاب عبر اتباع التالي