رسميا.. رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بالعراق.. موعد ظهورها في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2024، عدد كبير جدا من الطلاب و أولياء في الوقت الحالي منتظرين لمعرفة درجات طلاب الصف السادس الإعدادي في دولة العراق بسبب انتهاء الاختبارات منذ فترة ولكن النتيجة لم تظهر حتى الآن ولذلك التساؤل أصبح كثير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية ولذلك أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن موعد عرض النتيجة في القريب العاجل وسوف يتم رفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية التي سوف يتم توضيحها من قبل الوزارة.
موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024
منذ انتهاء طلاب الصف السادس من أداء الاختبارات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية المختلفة وبدأت عملية التصحيح بشكل مستمر دون انقطاع، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والمراجعين، حتى تتم عملية التصحيح على الوجه الأكمل حتى يحصل كل طالب على النتيجة الخاصة به بشكل دقيق وتفصيلي دون أي تقصير أو أي ظلم لاحد الطلاب حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة مجهود أبناءهم خلال العام الدراسي السابق، ولكن حتى الآن لم تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن موعد ثابت لظهور النتيجة ولكنها سوف تظهر خلال شهر يوليو الحالي دون أي تأخير.
طريقة الاستعلام مع نتائج السادس الاعدادي العراق
قامت وزارة التربية العراقية بتوضيح خطوات الاستعلام عن النتيجة بسهولة كبيرة كالتالي:
- في البداية لابد أن يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.
- بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج الامتحانات.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على نتائج الصف السادس العراق.
- بعد ذلك يتم تحديد الدورة الأولى ويتم تحديد السنة الدراسية والمحافظة.
- ثم في النهاية يتم إدخال بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الاكتتاب.
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الاستعلام حتى يتم تحميل النتيجة الخاصة بالطالب وإظهارها على الشاشة عند ظهورها.