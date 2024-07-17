رسميا.. رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بالعراق.. موعد ظهورها في عموم المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2024، ‏عدد كبير جدا من الطلاب و أولياء في الوقت الحالي منتظرين لمعرفة درجات طلاب الصف السادس الإعدادي في دولة العراق بسبب انتهاء الاختبارات منذ فترة ولكن النتيجة لم تظهر حتى الآن ولذلك التساؤل أصبح كثير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية ولذلك أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن موعد عرض النتيجة في القريب العاجل وسوف يتم رفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية التي سوف يتم توضيحها من قبل الوزارة.

‏موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024

‏منذ انتهاء طلاب الصف السادس من أداء الاختبارات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية المختلفة وبدأت عملية التصحيح بشكل مستمر دون انقطاع، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والمراجعين، حتى تتم عملية التصحيح على الوجه الأكمل حتى يحصل كل طالب على النتيجة الخاصة به بشكل دقيق وتفصيلي دون أي تقصير أو أي ظلم لاحد الطلاب حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة مجهود أبناءهم خلال العام الدراسي السابق، ولكن حتى الآن لم تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن موعد ثابت لظهور النتيجة ولكنها سوف تظهر خلال شهر يوليو الحالي دون أي تأخير.

‏طريقة الاستعلام مع نتائج السادس الاعدادي العراق

‏قامت وزارة التربية العراقية بتوضيح خطوات الاستعلام عن النتيجة بسهولة كبيرة كالتالي: