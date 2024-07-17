“مــن هُــنــا”.. رابط استخــراج نتائج شهادة البكالوريا 2024 في الجزائر عبر الديوان الوطني للمسابقات والاختبارات

بعد انتظار طويل، ينتظر الطلاب في الجزائر ظهور نتائج شهادة البكالوريا لعام 2024 بفارغ الصبر، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه النتائج ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، هذا الإعلان من قبل الوزارة قد أثار حماس الطلاب وأسرهم على حد سواء، حيث تمثل هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرة التعليم والنجاح للطالب فبعد جهود متواصلة طوال السنة الدراسية، يتطلع الطلاب إلى معرفة نتائجهم والتخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني وأكدت الوزارة أنه بإمكان الطلاب الاطلاع على كشوفات النتائج بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بعد اعتماد المديريات التعليمية لها وإتاحتها قريبًا للجميع هذا الإجراء سيسهل عملية الاستعلام عن النتائج وتقليل الزحام والضغط على المراكز التعليمية.

نتائج شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر

اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج شهادة البكالوريا لعام 2024 ستكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور قريبًا وقد أكدت بعض الجهات المسؤولة أن هذه النتائج سيتم اعتمادها ونشرها بتاريخ 15 يوليو المقبل ويذكر أن الطلاب قد بدأوا امتحانات البكالوريا في التاسع من يونيو الجاري وانتهوا منها في الثالث عشر من نفس الشهر وبعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، ستتم المصادقة على النتائج النهائية قبل إتاحتها للعموم.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر

يستعد طلاب الجزائر للكشف عن نتائج امتحانات البكالوريا. وقد أكدت المصادر الموثوقة أن عملية التصحيح تتم بدقة عالية لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها وفقًا لإجاباته للاطلاع على نتائج البكالوريا، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

تسجيل بيانات المستخدم على الموقع للوصول إلى الصفحة الرئيسية.

من القائمة الرئيسية، تحديد خيار “استخراج نتائج البكالوريا”.

إدخال بيانات المستخدم بدقة في الحقول المخصصة.

النقر على “عرض النتيجة” والانتظار لبضع ثوان حتى تظهر الدرجات.

الضغط على “طباعة النتائج” للاحتفاظ بها والرجوع إليها في أي وقت.

وبهذه الطريقة، يتمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم التي حصلوا عليها في امتحانات البكالوريا لعام 2024 بكل سهولة وسرعة.