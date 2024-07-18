شروط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق عبر موقع الهيئة العليا للحج

الهيئة الرسمية للحج والعمرة قامت بتوفير عدد كبير من الخدمات المختلفة والتفاصيل اللازمة وهي فتح باب التسجيل مرة أخرى لجميع المواطنين للموسم الجاري 2025 قرعة الحج ولتسهيل على جميع المواطنين في دولة العراق أن يقوموا بالتسجيل قبل انتهاء باب التسجيل وقبل أن يتم خلقه، ولكن هنا يتم تحديده وتحديد الموعد الرسمي في الوقت المناسب لشروط الاستمارة.

رابط التقديم على الحج 2025 العراق

التسجيل أو رابط استمارة التقديم من الأمور البسيطة جدا التي يفضل أن نقوم بها حفاظا على احقيه المواطن في المشاركة للتقدير لمناسك الحج 2025 مما أطلقت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عملية التسجيل لموسم الحج والتي تكون وفقا للخطوات الآتية:-

أولا يجب أن نقوم بالدخول مباشرة عبر الصفحة الرسمية للهيئة العليا للحج والعمرة التابعة لدولة العراق من هنا.

ثم نضغط على اسم المستخدم

نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة جميع التفاصيل.

نضغط الآن على اختيار عملية التسجيل في القرعة.

يتم كتابة جميع الإرشادات والبيانات الصحيحة في أماكنها المناسبة.

نقوم بالضغط على موافقة الشروط والإرشادات بعد قراءتها.

ثم نبدأ بتسجيل الدخول.

شروط تقديم طلبات الحج في العراق لعام 2025

هيئة الحج والعمرة بدولة العراق قام توفير بعض الشروط الأساسية لتقديم الطلبات الحج اللازمة والتي تستوجب منا أن نقوم باتباع الخطوات الآتية:-