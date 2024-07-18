برابط مباشر.. الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم العراق عبر مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عن إتاحة كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، بعدما قامت الجهات المعنية بمراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الدعم المالي والتأكد من استيفاء الأفراد للشروط الموضوعة حتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ولذلك يرغب المتقدمين في التعرف على طريقة الاستعلام عن تلك الكشوفات، وهو ما سيتم توضيحه خلال المقال.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت الجهة المسؤولة عن الإشراف على الدعم إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل إلكتروني، وذلك من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات لتحميل كشوفات الأسماء، وتلك الخطوات هي:

زيادة المنصة الإلكترونية مظلتي.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار خانة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

إدخال رقم الوجبة التي تم التسجيل فيها.

تحديد المحافظة محل الإقامة.

الضغط على كلمة استعلام.

الانتظار إلى أن يتم تحميل الكشوفات ثم فتحها، والبحث عن اسم المتقدم فيها.

شروط التقديم على معاش الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط، ويتطلب قبول طلب الحصول على الدعم أن يتوفر في المتقدم تلك الشروط والتي هي عبارة عن الآتي: