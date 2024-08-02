تعــرف على موعد عرض الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة له.. Salah al-Din al-Ayyubi أقوى المسلسلات التاريخية

ينتظر العديد من محبين المسلسلات التاريخية الموسم الثاني من صلاح الدين وبالأخص عقب أن حاز الجزء الأول على متابعة الملايين حول الوطن العربي وامتلك قلوب المتابعين حيث حصل على شهرة كبيرة ونجاح باهر وأرقام خيالية وأرباح كبيرة كما صرحت الشركة المنتجة والقنوات الناقلة له.

الموسم الثاني من صلاح الدين

تقوم بعض القنوات بعرض الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي، ومن أشهر القنوات ATV فإذا كنت من محبين المسلسل يمكنك مشاهدته بمجرد إدخال الترددات التالية وتنزيل القناة:

تردد القناة: 10696.

الاستقطاب: أفقي.

أما معامل الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

معامل ترميز القناة: .27500.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو ملحمة تاريخية تقدم قصة حقيقية، وقد صرح فريق الإنتاج بأنه سوف يكون ذلك المسلسل من ثلاث أجزاء، بهدف تناول كافة الأحداث الخاصة قائد صلاح الدين الأيوبي، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من المسلسل قريبا جداً من خلال الشاشات في شهر أغسطس القادم، كما أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي من مسلسل تاريخي تم إنتاجه في ،2018 ويتناول حياة أبرز القادة السياسيين العسكريين في التاريخ الإسلامي هو صلاح الدين الايوبي وتم موسم واحد يتكون من 30 حلقه لأنه عرض قصة حياته وبطولاته التي حققها في الفترة التي كان يحكم فيها الدولة الأيوبية، وذلك في القرن الثاني عشر، أما عن الممثلين المشاركين فى العمل هم: